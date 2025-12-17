Двое человек пострадали во время налета БПЛА на Краснодарский край

В результате ночного налета украинских беспилотников пострадали двое человек в Славянском районе Краснодарского края, сообщили в местном оперштабе. Людей госпитализировали. В районе повреждены не менее пяти частных домов.

В некоторых зданиях повреждены кровли, были выбиты окна. В районном центре также зафиксированы повреждения на сетях электроснабжения. На местах работают оперативные и специальные службы, сообщили в оперативном штабе.

Под удар беспилотников также попал Красноармейский район региона. Там обломки БПЛА упали в станице Чебургольской, хуторах Протичка и Крижановский. В этом районе тоже были повреждены жилые дома: в зданиях выбило окна и двери, обломками задело здание склада и несколько небольших построек. Люди не пострадали.