Уходящий 2025 год стал разминочным для российского спорта. В декабре исполком МОК снял ограничения на участие российских юниоров с флагом и гимном в международных соревнованиях, включая командные. Юношеские Олимпийские игры в Дакаре могут стать первым стартом для сборной в национальном статусе.

Позитивные сигналы направляет и президент МОК Ковентри. Она публично напомнила об ответственности стран-организаторов за препятствия для участия в соревнованиях допущенных спортсменов. Кто будет строить политические барьеры — останется без турниров. Настоящим новогодним подарком стало решение IJF вернуть российским дзюдоистам национальную символику. Наш гимн уже прозвучал на турнирах Большого шлема в Абу-Даби и Токио, где сборная завоевала одиннадцать медалей. Аналогичные решения приняли федерации самбо, кикбоксинга, муай-тай. Единоборства вообще становятся путеводной звездой для наших атлетов и в других видах спорта. В этом заслуга президента России Владимира Владимировича Путина, который обладает званиями мастера спорта по дзюдо и самбо, пользуется непререкаемым авторитетом в борцовском сообществе.

На сегодня 67 международных федераций допускают спортсменов из России.

Разрешение получили более 4,2 тыс. атлетов. На 40 чемпионатах мира и Европы завоевано 112 медалей против 71 — годом ранее. Прогресс налицо. Кроме того, в 2025 году Россия выиграла четыре прецедентных арбитража, восстановив в правах лыжников, саночников, бобслеистов и наш настольный теннис. Восстановлен статус Паралимпийского комитета России. Наша страна впервые за годы избрана в Комитет ЮНЕСКО по борьбе с допингом, а студенты приняли участие в Универсиаде.

Уходящий год стал периодом реформ. Произошло укрупнение федераций, начал работу Российский спортивный фонд, усилена поддержка детско-юношеского спорта. Сегодня почти 24 млн детей, 94%, регулярно занимаются физической активностью. Президент России поручил минимизировать расходы их семей на спорт. В связи с этим Минспорт запретил взимать взносы за участие детей в официальных соревнованиях. Завершаем год на мажорной ноте: рожденные в России Игры будущего теперь прошли в ОАЭ. Год спустя турнир стал самостоятельным, развивается под эгидой международной организации, а Россия в нем участвует наравне с остальными. Наша страна неизбежно вернется в международную спортивную семью. Работаем на эту цель.

От всего спортивного сообщества поздравляю редакцию и читателей «Коммерсанта» с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю веры, надежды и любви, ведь любовь к России и спорту нас объединяет!