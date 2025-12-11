Молодежи и флаг в руки

Россия добилась очень значимой победы в борьбе за полноценное возвращение в мировой спорт. Вслед за целым рядом отвечающих за разные виды структур и арбитражных инстанций за ослабление санкционного режима в ее отношении выступила головная спортивная организация. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских спортсменов к участию в юношеских соревнованиях без каких-либо ограничений, то есть с национальным флагом и гимном. Особенности применения рекомендации, правда, оставлены на усмотрение различных федераций.

Международный олимпийский комитет обнародовал заявление по итогам так называемого Олимпийского саммита, прошедшего в Женеве. Это, по сути, главное из официальных мероприятий МОК, в котором принимают участие ключевые представители спортивного сообщества. Содержание документа похоже на очень значимый прорыв России в ее борьбе за возвращение в мировой спорт.

На самом деле в последние месяцы она одержала в ней уже целый ряд побед. Их ей обеспечили выигранные тяжбы в арбитражных инстанциях, в том числе в высшей в отрасли — Спортивном арбитражном суде (CAS), благодаря которым, например, шанс отобраться на февральскую Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо получили лыжники и саночники, а также решения ряда федераций смягчить санкции в отношении российских спортсменов. Некоторые смягчили их радикально. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) смело нарушила превратившийся в норму запрет на выступление россиян в командных видах спорта, допустив на свои состязания ватерполистов, а Международная федерация дзюдо (IJF) отменила для них нейтральный статус, разрешив и формально представлять свою страну.

Но на сей раз в пользу смягчения режима высказалась головная спортивная организация, на рекомендациях которой он, собственно, и базировался. Последние были изданы в марте 2023 года. Тогда МОК, ранее настаивавший на практически полной изоляции российского спорта, призвал допускать россиян в нейтральном статусе и лишь в индивидуальных состязаниях. С тех пор его позиция не менялась до 11 декабря.

В публикации МОК по итогам саммита говорится о том, что его участники признали необходимость отказа от «вмешательства» в допуск атлетов к соревнованиям и их «фундаментальное право» на такой допуск — при сохранении «обязанности» «продвигать олимпийские ценности».

Это признание вылилось в новые рекомендации. Наиболее заметная заключается в участии «спортсменов с российскими и белорусскими паспортами» в «международных юношеских соревнованиях», «как индивидуальных, так и командных», «без ограничений», то есть с флагом и гимном. Объясняя это решение, МОК подчеркнул, что атлеты, «особенно юные», «не должны нести ответственность за действия своих правительств».

Кроме того, организация, которой с июня руководит Кирсти Ковентри, впервые с 2022 года разрешила проведение международных соревнований на территории одной из двух стран, попавших под санкции. Но это все же не Россия, а Белоруссия.

Правда, еще непонятно, как рекомендация по поводу спортсменов-юношей будет применяться на практике. МОК в своем заявлении четко указал только на одно событие, на котором новый подход точно будет актуальным. Это проводимые им Юношеские олимпийские игры. Ближайшие откроются 31 октября 2026 года в Дакаре. При этом в документе указано, что определять, что такое «юношеское соревнование» (видимо, имеются в виду прежде всего возрастные лимиты), должны международные федерации. Им же отдано право «практического применения» рекомендации в принципе.

Можно предположить, что первыми о нем задумаются федерации по зимним видам спорта. Нескольким из них — Международному союзу конькобежцев (ISU), Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), Международному союзу биатлонистов (IBU) — предстоит в начале 2026 года проводить юниорские чемпионаты мира. В любом случае министр спорта РФ Михаил Дегтярев, запустивший «реинтеграцию» России в мировое спортивное сообщество, естественно, оценил новость из Женевы как чрезвычайно ценное достижение, поблагодарив МОК «за постепенное и последовательное движение по восстановлению фундаментальных принципов Олимпийской хартии».

