Президент автономного плавания

Глава МОК Кирсти Ковентри призвала обеспечить всем спортсменам допуск на соревнования

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сделала самое конкретное и определенное заявление по поводу влияния политических процессов на спорт за те несколько месяцев, что занимает пост руководителя головной в отрасли структуры. По словам госпожи Ковентри, «каждый атлет, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства», а организаторы спортивных мероприятий — «обеспечить им допуск». Высказывания госпожи Ковентри могут оказаться полезны для России в период, когда на фоне продолжающих действовать санкций происходит ее пока довольно трудная «реинтеграция» в мировой спорт.

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Речь, которую Международный олимпийский комитет, публикуя ее содержание на своем сайте, назвал «ключевой», стала кульминацией так называемого Европейского вечера спорта в Брюсселе. Он организован ассоциацией, объединяющей национальные олимпийские комитеты стран Европы. А ценности мероприятию добавлял тот факт, что на нем присутствовал целый ряд ведущих функционеров Евросоюза. В частности, во время него состоялась беседа Кирсти Ковентри, вступившей в должность президента МОК в июне, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Почти вся речь госпожи Ковентри была посвящена особенно актуальной для головной структуры в последние годы теме влияния политических и геополитических процессов и кризисов на спорт. А свою позицию по этому поводу она выразила так отчетливо, как никогда.

Кирсти Ковентри сказала, что «спорт должен оставаться маяком надежды — местом, где люди могут собираться вместе в мирной обстановке», а «каждый атлет, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать в соревнованиях без дискриминации и политического вмешательства».

После этого она призвала страны, принимающие спортивные соревнования, и их организаторов «гарантировать допуск» этим атлетам и командам, «уважая автономию спорта». Она также отметила, что члены спортивного сообщества обязаны «прислушиваться ко всем голосам и относиться к каждому из них с одинаковым уважением». По ее мнению, в этом заключается «спортивная демократия».

Госпожа Ковентри проиллюстрировала свою мысль примером из личной биографии. Кирсти Ковентри дважды, в 2004 и 2008 годах, завоевала олимпийское золото в плавании на спине. Она сообщила, что никогда не добилась бы этих успехов, если бы к ее родному государству, «проходившему через периоды потрясений», были применены санкции: «Моя жизнь была бы совсем иной».

Конкретные страны, являющиеся, по ее мнению, жертвами «политического вмешательства», госпожа Ковентри не упомянула. Но основная среди них и так очевидна. Российская спортивная отрасль до сих пор находится под санкциями, пусть во многих сегментах смягченными, которые были наложены на нее в том числе по рекомендации МОК в 2022 году — после начала военной спецоперации на Украине.

В настоящий момент активно идет запущенная министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым «реинтеграция» России в мировой спорт. Возвращение почти из полной изоляции получается достаточно сложным.

В некоторых видах, в основном летних, таких как плавание, фехтование, спортивная гимнастика, отечественных спортсменов с удовольствием приглашают выступать на топовых турнирах вроде мировых первенств в нейтральном статусе. Но некоторые федерации по-прежнему придерживаются в отношении них «изоляционного» режима. Это, в частности, федерации по зимним видам, наиболее популярным как раз в Европе. Ни одна из крупных пока не допустила россиян на свои официальные турниры, а допуск на ближайшую Олимпиаду, которую в феврале примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, обеспечен только для крайне маленькой по численности группы фигуристов, конькобежцев, мастеров шорт-трека и ски-альпинистов.

Алексей Доспехов

