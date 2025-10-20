Спусковая установка

Россия, кажется, одержала важную победу в борьбе с зимними федерациями за возвращение на международные соревнования. На нее очень похоже решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о «частичной» отмене введенного конгрессом структуры запрета на участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях. Формально оно даже обеспечивает им допуск на отборочные соревнования к Олимпиаде 2026 года, хотя попасть на нее бобслеистам и скелетонистам из-за нюансов квалификационного регламента, судя по всему, будет непросто. В Министерстве спорта РФ, однако, этот вердикт предпочитают рассматривать прежде всего как значимый прецедент для остальных федераций, упорно отказывающихся вернуть россиян,— например, для Международной федерации лыжных видов спорта (FIS), которая 21 октября рассмотрит вопрос об их допуске на Олимпийские игры.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

О решении апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Из него следует, что этот орган 19 октября признал незаконным решение конгресса IBSF о запрете на участие российских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Федерация отстранила российских спортсменов от состязаний под своей эгидой еще в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции на Украине, и с тех пор неоднократно продлевала «изоляционный» режим. В предыдущий раз это произошло совсем недавно, в сентябре. Тогда конгресс IBSF тайным голосованием отклонил предложение о допуске россиян на свои соревнования. Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов подтвердил информацию господина Дегтярева, охарактеризовав ТАСС отмену сентябрьского решения как «большую победу».

Как уточнил “Ъ” источник в спортивном руководстве страны, жалобу на него «технически» подала эта федерация, но фактически процессом «от и до» занимался оплачивавший расходы и обеспечивший юридическое сопровождение Олимпийский комитет России (ОКР): его, как и Министерство спорта, возглавляет господин Дегтярев.

В IBSF “Ъ” пояснили, что «одобренное в 2022 году конгрессом» отстранение «снято частично». По версии федерации, санкция будет продолжать действовать в отношении лиц, «не удовлетворяющих» критериям, установленным Международным олимпийским комитетом (МОК) для приобретения статуса нейтрального атлета, который имеет право выступать на ближайших зимних Олимпийских играх: их в феврале будущего года примут Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Структура сделала акцент на том, что апелляционный трибунал отказал российской стороне в «требовании о немедленном допуске спортсменов на соревнования IBSF». Федерация уточнила, что 21 октября состоится заседание ее исполкома «для анализа и обсуждения дальнейших шагов».

Речь, кажется, действительно идет о важном событии, имеющем непосредственное отношение к Олимпийским играм в Италии. За 16 видов спорта, значащихся в их программе, отвечают 8 международных федераций, которым МОК делегировал основные полномочия по допуску нейтральных атлетов. Но практически все они, в отличие от летних, упорно отказываются смягчать введенные в отношении российских спортсменов санкции и придерживаются жесткой «изоляционной» стратегии, не разрешая им соревноваться в своих турнирах.

Из этих восьми федераций решение допустить россиян на Олимпийские игры приняли две. Это Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) и Международный союз конькобежцев (ISU), который, помимо фигурного катания, контролирует еще два вида — конькобежный спорт и шорт-трек.

Но даже они свели российское участие в Олимпиаде к минимуму. Например, возможность отобраться на нее получили и реализовали лишь два фигуриста — Аделия Петросян и Петр Гуменник. Однако и они не смогут перед ней соревноваться в топовых международных турнирах.

При этом четыре федерации — Международная федерация хоккея (IIHF), Международный союз биатлонистов (IBU), Международная федерация санного спорта (FIL) и Международная федерация бобслея и скелетона (IBFS) — отказали россиянам в допуске, не обратив внимания на призыв МОК и вступившей в июне в должность его президента Кирсти Ковентри предоставить тем возможность выступить на Олимпиаде. А Всемирной федерации керлинга (WCF) оказалось вообще не обязательно объявлять о своей позиции, поскольку в ее ведении, как и в ведении IIHF, находится командный вид. МОК же, следуя примененному на прошлогодней летней Олимпиаде в Париже, сохранил запрет на участие в Олимпиаде российских команд.

По мнению Михаила Дегтярева, вердикт апелляционного трибунала означает, что благодаря «последовательной и систематической работе по защите прав и интересов наших спортсменов», которую ведут Министерство спорта и ОКР «во взаимодействии со спортивными федерациями», впервые за три с половиной года крупную зимнюю федерацию обязали допустить российских спортсменов «ко всем международным стартам, в том числе квалификации на Олимпийские игры 2026 года».

Эти спортсмены представляют два вида с внушительным «удельным весом» в программе итальянской Олимпиады: в них будет разыграно в общей сложности семь комплектов наград — четыре у бобслеистов и три у скелетонистов.

В обоих россияне ранее добивались заметных успехов, побеждая на Олимпиадах и чемпионатах мира и выигрывая общий зачет Кубка мира. Правда, на завершившихся незадолго до введения санкций Олимпийских играх в Пекине медалей им не досталось. Но, скажем, знаменитый скелетонист Александр Третьяков, в 40 лет еще не завершивший карьеру, финишировал вплотную к ним — на четвертой позиции.

Правда, Анатолий Пегов предпочитал осторожно говорить о практических последствиях вердикта апелляционного трибунала IBSF, призывая дождаться ее заявлений по имплементации его положений. Эту точку зрения можно понять. Все дело в нюансах регламента ISBF по олимпийской квалификации, открывшейся еще в предыдущем сезоне. Она предполагает участие претендующего на путевку в Италию спортсмена как минимум в восьми официальных соревнованиях под эгидой федерации, притом что в календаре стартующего в ноябре Кубка мира до Олимпиады всего семь этапов, а главное, распределение слотов не персонально атлетам, а Национальным олимпийским комитетам. ОКР же с 2023 года находится в статусе «временно отстраненного» со стороны МОК.

Спортивный менеджер Андрей Митьков также сказал “Ъ”, что, прежде чем делать выводы о значении решения апелляционного трибунала ISBF, «нужно посмотреть, каким будет ее следующий шаг, правда ли она настроена кардинально изменить свою стратегию, подав что-то вроде примера другим».

Эксперт подчеркнул, что, если это не так, под рукой у федерации есть инструмент, позволяющий затянуть процесс «реинтеграции» России настолько, чтобы исключить ее участие в Олимпиаде,— в виде собственной апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Михаил Дегтярев, однако, дал понять, что в любом случае считает решение по бобслеистам и скелетонистам прежде всего во многом ярким прецедентом для «для всех остальных международных федераций, не допускающих российских спортсменов до участия в международных соревнованиях». Господин Дегтярев напомнил, что аналогичную апелляцию рассматривает Международная федерация санного спорта (FIL), а также что есть федерация, до сих пор не определившаяся с позицией по участию россиян в Олимпиаде, причем самая крупная среди всех зимних.

Эта структура-гигант — Международная федерация лыжных видов спорта. Она охватывает огромный пласт олимпийской программы, всегда приносивший России множество ценных призов,— лыжные гонки, горные лыжи, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина, фристайл и сноуборд. А о бобслейно-скелетонном прорыве стало известно накануне очередного заседания совета FIS, посвященного «российскому вопросу»: предполагается, что оно пройдет 20 октября.

Перед этим заседанием появились некоторые признаки того, что федерация готова к смягчению своей позиции. Шведский и норвежский телеканалы SVT и NRK распространили опросник, который, по их данным, был разослан во все национальные ассоциации, являющиеся членами FIS. Наиболее любопытной его частью они сочли содержащееся в документе указание на заложенные в уставе организации принципы. В частности, в нем говорится, что FIS в своей деятельности должна быть «политически нейтральной» и создавать такие условия, чтобы атлеты, «не выбирающие место рождения», не превращались в «орудия в достижении политических целей».

