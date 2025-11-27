Дзюдоброе дело

Самого громкого пока прорыва в деле «реинтеграции» в международное спортивное движение Россия добилась благодаря Международной федерации дзюдо (IJF). Она стала первой структурой, отвечающей за олимпийский вид спорта, отменившей обязательный нейтральный статус для отечественных спортсменов. Уже на открывающихся 28 ноября крупных соревнованиях в Абу-Даби они смогут выступить с государственным флагом и гимном. Говоря об этом решении, фактически нарушающем рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), министр спорта РФ Михаил Дегтярев напомнил о спортивном бэкграунде Владимира Путина, назвав дзюдо «президентским видом».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В спортивном мире обратили внимание на то, что президента России Владимира Путина и президента Международной федерации дзюдо Мариуса Визера (справа) связывают близкие и доверительные отношения

Международная федерация дзюдо опубликовала заявление по итогам заседания своего исполкома. В нем говорится, что IJF «считает целесообразным» разрешить участие российских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой на «равных» с остальными спортсменами условиях. В заявлении отмечается, что «полное возвращение» России, «исторически являющейся ведущей страной в мировом дзюдо», «обогатит состязания на всех уровнях» и будет соответствовать принципам структуры — «справедливости, инклюзивности и уважению». В сообщении подчеркивается, что «спорт — мост, объединяющий людей и нации в сложнейших конфликтных ситуациях и условиях», «спортсмены не несут ответственности за решения правительств», а дзюдо «всегда пропагандирует дружбу, уважение, солидарность и мир».

На практике новость означает, что для российских дзюдоистов отменили нейтральный статус, разрешив выступать под национальным флагом, с национальным гимном и в форме с национальной символикой. Причем реализовать это право они смогу уже в ближайшие дни — на стартующем 28 ноября крупном турнире из категории «Большой шлем» в Абу-Даби. Российская команда на нем состоит из 19 спортсменов.

На самом деле речь идет об очередном и очень заметном успехе России в ее борьбе за «реинтеграцию» в мировое спортивное движение.

Этот процесс инициировал год назад министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев. По ходу текущего года в нем случилось уже несколько прорывов. Целый ряд крупных федераций, например тех, что курируют плавание, гимнастику, фехтование, существенно облегчили допуск отечественных спортсменов на свои важнейшие турниры — чемпионаты мира. Целый ряд арбитражных инстанций обязали структуры, контролирующие зимние виды. обеспечить допуск россиян: раньше они твердо придерживались жесткой «изоляционной» позиции. Благодаря Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), Международной шахматной федерации (FIDE) удалось сломать тренд на запрет участия россиян в основных командных состязаниях, включая состязания в игровых видах. Но прорыва настолько громкого и мощного, кажется, еще не было.

Правило «нейтральности», предусматривающее для россиян, желающих выступать на международных соревнованиях, запрет на использование национальной символики и в принципе бренда «Россия», было введено всеми ключевыми спортивными организациями, следовавшими рекомендациям МОК, сразу после начала специальной военной операции на Украине, в 2022 году. Его игнорировали лишь Международная боксерская ассоциация (IBA), лишившаяся вскоре признания МОК, а также некоторые структуры из нишевых видов, таких как бодибилдинг или нарды. Флагманские даже не поднимали, по крайней мере публично, вопрос об отказе от нейтрального статуса для россиян.

Комментируя ТАСС неожиданное решение IJF, президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик охарактеризовал его как «долгожданное, справедливое и мужественное», поблагодарив тех, кто его принял, за «верность общечеловеческим ценностям, умение взаимодействовать и действовать во имя общего блага». А главный тренер российской сборной Виталий Макаров заметил, что оно показывает: «Дзюдо — это больше чем спорт, это семья».

Михаил Дегтярев, также выразив благодарность IJF «за принципиальность в отстаивании олимпийских ценностей» и уточнив, что дзюдо — «один из самых любимых видов спорта в России», которым «регулярно занимаются» «почти полмиллиона человек», акцентировал в своем посте в Telegram внимание еще на одном нюансе. Господин Дегтярев указал на то, что в России данный жанр единоборств — «президентский вид». Это выражение он употребил, можно сказать, в самом буквальном смысле, сославшись на спортивный бэкграунд главы государства. Владимир Путин, как известно, в юности и молодости серьезно занимался дзюдо, добившись звания мастера спорта.

В данном случае, впрочем, гораздо большее значение имеет тот факт, у России уже много лет действительно куда более плотные, чем с большинством федераций, отношения с IJF.

Различные издания — скажем, Insidethegames — неоднократно называли возглавляющего IJF с 2007 года румына Мариуса Визера «близким» к России функционером и даже «другом Владимира Путина». Репутацию он неоднократно подтверждал — например, наделив президента РФ статусом почетного президента своей федерации, а позже санкционировав присвоение ему высокого восьмого дана (разряд в дзюдо). Уже в «изоляционный» период IJF также проявляла относительную лояльность к России. Она не торопилась с введением санкций в отношении ее представителей, отложив их до осени 2022 года, а затем довольно мягко «фильтровала» российские заявки перед топовыми турнирами, игнорируя возмущение украинской стороны, выражавшееся даже в бойкотировании состязаний. На последнем чемпионате мира, который прошел в июне в Будапеште, сборная России по дзюдо выступила практически в сильнейшем составе, завоевав три золота. Одно было добыто в самой престижной категории — супертяжелой у мужчин — Иналом Тасоевым.

Единственная по-настоящему конфликтная история в этот период связана с прошлогодней парижской Олимпиадой. Российские дзюдоисты бойкотировали ее, когда после проверки на соответствие критериям «нейтральности» получили вместо 12 путевок на нее только четыре. Но «отсев» произошел по инициативе не IJF, а МОК.

