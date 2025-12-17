Медианная стоимость аренды в Краснодаре снизилась на 0,9% к концу года

Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Краснодаре по итогам первой декады декабря 2025 года составила 26 тыс. руб., что на 0,9% ниже показателя ноября. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставил сервис «Яндекс Аренда».

По информации сервиса, медианная ставка аренды студий в Краснодаре составила 21 тыс. руб., однокомнатных квартир — 26 тыс. руб., двухкомнатных — 35 тыс. руб. Стоимость аренды трехкомнатных квартир варьируется в широком диапазоне — от 19 тыс. до 127 тыс. руб. в месяц.

Наиболее заметное снижение медианной ставки в городе зафиксировано в Карасунском округе — на 5,8%, до 28 тыс. руб. В Западном округе аренда подешевела на 1,1% — до 43 тыс. руб. Рост ставок отмечен только в Центральном округе, где медианная стоимость увеличилась на 3,6% и достигла 35 тыс. руб.

В целом по городам-миллионникам медианная ставка долгосрочной аренды в начале декабря составила 35 тыс. руб., снизившись на 3,8% за месяц и на 3,3% в годовом выражении. Наибольшее сокращение медианных ставок к концу года зафиксировано в Уфе (–12,6%, до 26 тыс. руб.), Перми (–10,8%, до 31 тыс. руб.), Казани (–5,9%, до 35 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (–5,7%, до 46 тыс. руб.) и Ростове-на-Дону (–5,4%, до 33 тыс. руб.).

Рост медианной стоимости долгосрочной аренды в декабре не отмечен ни в одном городе-миллионнике. Небольшое увеличение зафиксировано лишь в Омске (+0,5%, до 25 тыс. руб.), однако в «Яндекс Аренде» отмечают, что такая динамика скорее отражает стагнацию рынка.

По словам руководителя сервиса Яндекс Аренда Романа Жукова, в 2025 году рынок долгосрочной аренды в мегаполисах демонстрировал сдержанную динамику с выраженными сезонными колебаниями. Существенные изменения ставок приходились в основном на начало и завершение делового сезона, тогда как в остальные месяцы медианная стоимость аренды удерживалась в диапазоне 34–35 тыс. руб. Текущая динамика во многом связана с ростом предложения, в том числе за счет выхода на рынок нераспроданных квартир вторичного сегмента.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край вошел в десятку регионов России с наибольшим снижением продаж строящегося жилья. По данным «Дом.РФ», за 11 месяцев 2025 года объем реализованных квартир в регионе составил 908 тыс. кв. м, что на 26% меньше показателя аналогичного периода 2024 года.

Анна Гречко