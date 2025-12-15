В 2025 году продажи строящегося жилья на Кубани упали на четверть

Краснодарский край вошел в десятку регионов России с наибольшим снижением продаж строящегося жилья. По данным Дом.РФ, за 11 месяцев 2025 года объем реализованных квартир в крае составил 908 тыс. кв. м, что на 26% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Срок продажи нераспроданных объектов на 1 декабря достиг 6,7 лет, более чем вдвое превышая нормативные 2–3,5 года; с начала года показатель увеличился на 2,2 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидером по объему продаж остается Москва — 3,5 млн кв. м, но продажи сократились на 5%. Московская область увеличила объем на 2%, до 1,7 млн кв. м. Санкт-Петербург показал спад на 20%, Свердловская область — на 15%, Республика Башкортостан — на 14%, Новосибирская область — на 12%. Рост продаж зафиксирован в Ростовской области (+11%) и Ленинградской области (+10%). Тюменская область продала 778 тыс. кв. м, что на 2% ниже показателя прошлого года.

По всей России за январь—ноябрь 2025 года было реализовано 22 млн кв. м новостроек, что на 5% меньше, чем в 2024 году. При этом выручка застройщиков в денежном выражении выросла на 4%, до 4,4 трлн руб. Эксперты Дом.РФ прогнозируют, что общие поступления от продаж новостроек по итогам года превысят 4,7 трлн руб. 2024 года и составят около 5 трлн руб., при этом объем проданных квартир останется на уровне 25 млн кв. м.

Вячеслав Рыжков