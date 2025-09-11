Начальник СИЗО в Екатеринбурге подал в отставку после побега осужденных

Начальник СИЗО №1 в Екатеринбурге, откуда сбежали двое арестантов, Алексей Киселев вышел на пенсию, сообщило издание «Комсомольская правда».

1 сентября из следственного изолятора в центре Екатеринбурга совершили побег Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов). Оба осуждены за подготовку к теракту. Через несколько дней был пойман Александр Черепанов. Поиски второго беглеца продолжаются.

По данным Е1, после побега 10 сотрудников СИЗО получили «предупреждение о неполном служебном соответствии».

Получить комментарий от пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области «Ъ» не удалось — там не отвечали на телефон.

Алексей Киселев занял должность начальника СИЗО №1 весной прошлого года.