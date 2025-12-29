Год трех прощаний

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театральный режиссер Юрий Бутусов

Уходящий театральный год, наполненный, как и любой другой, радостями и разочарованиями, останется в памяти, увы, прежде всего как год трех смертей, случившихся аккурат в летнее межсезонье.

Каждая из них завершила не только конкретную яркую режиссерскую судьбу, но может считаться символическим уходом, означающим смену эпох.

В самом конце июля в своем театральном центре в Уотермиле под Нью-Йорком после продолжительной болезни умер великий визионер и создатель собственного театрального языка Роберт Уилсон. Смерть этого всемирно признанного (и почитавшегося в России едва ли не больше всех гранд-мастеров мирового театра) режиссера и художника, за которым годами стояли в очереди лучшие театральные дома мира, словно подвела черту под всей историей театра «больших имен», непререкаемых авторитетов и властителей дум публики.

Театральный режиссер Роберт Уилсон

Буквально через несколько дней после Уилсона в Москве умер руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов. Он был активным участником культурного «переворота» конца 1980 — 1990-х годов и затем одним из самых влиятельных модераторов российских театральных экспериментов нового века. В 2010-е годы его приход худруком в один из центральных московских театров был убедительным доказательством того, что эксперимент любого рода в России вполне совместим с бюджетным финансированием. Впоследствии Юхананов еще оставался некоторое время «пережитком» прежней эпохи — и на самом деле ее так и не пережил, что трагически закономерно.

Руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Еще через несколько дней погиб многократный лауреат «Золотой маски» режиссер Юрий Бутусов, настоящий кумир огромной армии российских театралов, может быть, самый крупный талант последних тридцати лет русской сцены. Он был буквально в секунду «похищен» морской волной, что придало этой смерти масштаб античного рокового события, непознаваемой воли богов. Всегда неспокойный, нервный и неудобный для администраторов человек, единственный в своем роде фантазер и мечтатель, он был еще и чутким слушателем «подземных гулов» времени. Бутусов признавал только те правила игры, в которые искренне верил и которые сам придумывал и устанавливал на сцене.