Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Год трех прощаний

Ушли из жизни Роберт Уилсон, Борис Юхананов и Юрий Бутусов

Театральный режиссер Юрий Бутусов

Театральный режиссер Юрий Бутусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Театральный режиссер Юрий Бутусов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Уходящий театральный год, наполненный, как и любой другой, радостями и разочарованиями, останется в памяти, увы, прежде всего как год трех смертей, случившихся аккурат в летнее межсезонье.

Каждая из них завершила не только конкретную яркую режиссерскую судьбу, но может считаться символическим уходом, означающим смену эпох.

В самом конце июля в своем театральном центре в Уотермиле под Нью-Йорком после продолжительной болезни умер великий визионер и создатель собственного театрального языка Роберт Уилсон. Смерть этого всемирно признанного (и почитавшегося в России едва ли не больше всех гранд-мастеров мирового театра) режиссера и художника, за которым годами стояли в очереди лучшие театральные дома мира, словно подвела черту под всей историей театра «больших имен», непререкаемых авторитетов и властителей дум публики.

Театральный режиссер Роберт Уилсон

Театральный режиссер Роберт Уилсон

Фото: DANIEL DAL ZENNARO / EPA | ТАСС

Театральный режиссер Роберт Уилсон

Фото: DANIEL DAL ZENNARO / EPA | ТАСС

Буквально через несколько дней после Уилсона в Москве умер руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов. Он был активным участником культурного «переворота» конца 1980 — 1990-х годов и затем одним из самых влиятельных модераторов российских театральных экспериментов нового века. В 2010-е годы его приход худруком в один из центральных московских театров был убедительным доказательством того, что эксперимент любого рода в России вполне совместим с бюджетным финансированием. Впоследствии Юхананов еще оставался некоторое время «пережитком» прежней эпохи — и на самом деле ее так и не пережил, что трагически закономерно.

Руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Еще через несколько дней погиб многократный лауреат «Золотой маски» режиссер Юрий Бутусов, настоящий кумир огромной армии российских театралов, может быть, самый крупный талант последних тридцати лет русской сцены. Он был буквально в секунду «похищен» морской волной, что придало этой смерти масштаб античного рокового события, непознаваемой воли богов. Всегда неспокойный, нервный и неудобный для администраторов человек, единственный в своем роде фантазер и мечтатель, он был еще и чутким слушателем «подземных гулов» времени. Бутусов признавал только те правила игры, в которые искренне верил и которые сам придумывал и устанавливал на сцене.

Фотогалерея

«Театр — это ручная, штучная работа»

Предыдущая фотография
Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек», отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит» и номинированный на «Золотую маску» (1997) &lt;br> На фото: во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2017 год

Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек», отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит» и номинированный на «Золотую маску» (1997)
На фото: во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Константин Райкин (в центре) в роли короля Лира в постановке режиссера Юрия Бутусова в театре «Сатирикон», 2006 год

Константин Райкин (в центре) в роли короля Лира в постановке режиссера Юрия Бутусова в театре «Сатирикон», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На премьере постановки «Король Лир» в театре «Сатирикон», за которую режиссер получил премию «Чайка»

На премьере постановки «Король Лир» в театре «Сатирикон», за которую режиссер получил премию «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Слева направо: актеры Владимир Большов, Марина Дровосекова, Антон Кузнецов, Агриппина Стеклова, Артем Осипов, Полина Райкина и Марьяна Спивак во время спектакля «Чайка» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова, 2011 год. В спектакле режиссер реализовал созданные им принципы «нелинейного театра»

Слева направо: актеры Владимир Большов, Марина Дровосекова, Антон Кузнецов, Агриппина Стеклова, Артем Осипов, Полина Райкина и Марьяна Спивак во время спектакля «Чайка» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова, 2011 год. В спектакле режиссер реализовал созданные им принципы «нелинейного театра»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Режиссер Юрий Бутусов во время спектакля «Чайка» в «Сатириконе», 2011 год. Впервые «Чайку» режиссер поставил в 2008 году в Национальном театре Южной Кореи

Режиссер Юрий Бутусов во время спектакля «Чайка» в «Сатириконе», 2011 год. Впервые «Чайку» режиссер поставил в 2008 году в Национальном театре Южной Кореи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Кадр из спектакля «Отелло» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова (2013). В спектакле повествование велось от лица Яго, который управлял событиями, словно кукловод

Кадр из спектакля «Отелло» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова (2013). В спектакле повествование велось от лица Яго, который управлял событиями, словно кукловод

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гутерман  /  купить фото

Спектакль «Мера за меру» (2010) по пьесе Уильяма Шекспира стал первым опытом режиссера на сцене театра имени Евгения Вахтангова

Спектакль «Мера за меру» (2010) по пьесе Уильяма Шекспира стал первым опытом режиссера на сцене театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина в постановке Юрия Бутусова (2013) получил премию «Золотая маска»

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина в постановке Юрия Бутусова (2013) получил премию «Золотая маска»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Пресс-показ спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Юрия Бутусова (2015). Спектакль был построен как сон о гражданской войне с цитатами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Маяковского

Пресс-показ спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Юрия Бутусова (2015). Спектакль был построен как сон о гражданской войне с цитатами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

С президентом премии и фестиваля «Золотая маска» актером Игорем Костолевским и актрисой Ингеборгой Дапкунайте на церемонии вручения премии «Золотая маска». Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом в номинации «драма/работа режиссера» за спектакль «Дядя Ваня» (2018)

С президентом премии и фестиваля «Золотая маска» актером Игорем Костолевским и актрисой Ингеборгой Дапкунайте на церемонии вручения премии «Золотая маска». Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом в номинации «драма/работа режиссера» за спектакль «Дядя Ваня» (2018)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова (2017)

Спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова (2017)

Фото: Юлия Кудряшова

15 сентября 2018 года Юрий Бутусов был назначен главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова, однако в ноябре 2022 года постановщик уволился из театра

15 сентября 2018 года Юрий Бутусов был назначен главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова, однако в ноябре 2022 года постановщик уволился из театра

Фото: Коммерсантъ / Георгий Кардава  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» (2021), посвященной 60-летию режиссера

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» (2021), посвященной 60-летию режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова», давшей старт фестивалю «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова», давшей старт фестивалю «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова». Экспозиция включала фотографии из личного и театрального архива Бутусова, а под каждым снимком были цитаты самого режиссера

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова». Экспозиция включала фотографии из личного и театрального архива Бутусова, а под каждым снимком были цитаты самого режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 16

Бутусов Юрий Николаевич родился 24 сентября 1961 года в Гатчине Ленинградской области. По окончании театральной академии был приглашен на работу в Театр имени Ленсовета, где его первой постановкой стал «Войцек», отмеченный петербургской театральной премией «Золотой софит» и номинированный на «Золотую маску» (1997)
На фото: во время репетиции в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Константин Райкин (в центре) в роли короля Лира в постановке режиссера Юрия Бутусова в театре «Сатирикон», 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На премьере постановки «Король Лир» в театре «Сатирикон», за которую режиссер получил премию «Чайка»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Слева направо: актеры Владимир Большов, Марина Дровосекова, Антон Кузнецов, Агриппина Стеклова, Артем Осипов, Полина Райкина и Марьяна Спивак во время спектакля «Чайка» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова, 2011 год. В спектакле режиссер реализовал созданные им принципы «нелинейного театра»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Режиссер Юрий Бутусов во время спектакля «Чайка» в «Сатириконе», 2011 год. Впервые «Чайку» режиссер поставил в 2008 году в Национальном театре Южной Кореи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2011 году Юрий Бутусов возглавил Театр имени Ленсовета в должности главного режиссера, а с 2017 по 2018 год был его художественным руководителем

Фото: Коммерсантъ / Виктор Васильев

Кадр из спектакля «Отелло» театра «Сатирикон» в постановке Юрия Бутусова (2013). В спектакле повествование велось от лица Яго, который управлял событиями, словно кукловод

Фото: Коммерсантъ / Михаил Гутерман  /  купить фото

Спектакль «Мера за меру» (2010) по пьесе Уильяма Шекспира стал первым опытом режиссера на сцене театра имени Евгения Вахтангова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

Спектакль «Добрый человек из Сезуана» на сцене Московского драматического театра имени А.С.Пушкина в постановке Юрия Бутусова (2013) получил премию «Золотая маска»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Пресс-показ спектакля «Бег» по пьесе Михаила Булгакова в постановке Юрия Бутусова (2015). Спектакль был построен как сон о гражданской войне с цитатами Иосифа Бродского, Сергея Довлатова и Владимира Маяковского

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

С президентом премии и фестиваля «Золотая маска» актером Игорем Костолевским и актрисой Ингеборгой Дапкунайте на церемонии вручения премии «Золотая маска». Режиссер Юрий Бутусов стал лауреатом в номинации «драма/работа режиссера» за спектакль «Дядя Ваня» (2018)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Спектакль «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета в постановке Юрия Бутусова (2017)

Фото: Юлия Кудряшова

15 сентября 2018 года Юрий Бутусов был назначен главным режиссером театра имени Евгения Вахтангова, однако в ноябре 2022 года постановщик уволился из театра

Фото: Коммерсантъ / Георгий Кардава  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова» (2021), посвященной 60-летию режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова», давшей старт фестивалю «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

На церемонии открытия фотовыставки «В пространстве Юрия Бутусова». Экспозиция включала фотографии из личного и театрального архива Бутусова, а под каждым снимком были цитаты самого режиссера

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все