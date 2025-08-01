«Пусть зритель заблудится. Потеряться — нормально»

В Нью-Йорке на 84-м году жизни после тяжелой болезни умер величайший из современных театральных и оперных режиссеров мира, художник, дизайнер и визионер Роберт Уилсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский театральный режиссер Роберт Уилсон, 2007 год

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ Американский театральный режиссер Роберт Уилсон, 2007 год

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

Никто из режиссеров не повлиял за последние полвека на мировой театр больше, чем это сделал Роберт Уилсон, один из самых необычных, смелых и работоспособных художников всех времен. По большому счету он переосмыслил театр и научил по-новому воспринимать все, из чего состоит это искусство: категории текста, пространства, времени, света и звука. Бесспорно, что он повлиял даже на тех, кто никогда не видел его спектаклей — худшие коллеги просто подражали ему, а лучшие сознательно «прививали» многие из его принципов к своему творчеству, и это влияние расходилось невидимыми кругами по самым разным культурам мира.

Роберт Уилсон называл себя «простым техасским парнем» — его семья из американской глубинки не имела никакого отношения к искусству. Но искусству «помогла» болезнь — мальчиком Боб страдал от расстройства слуха, из-за чего стал заикаться. Его педагог, в честь которой он назвал потом фонд, занимавшийся его работами, научила его преодолевать дефект речи, разговаривая в замедленном темпе. (Именно оттуда, видимо, пришло его умение «растягивать» время на сцене, открывать смыслы в замедлении.) Сначала Уилсон изучал управление бизнесом — возможно, потом, когда он сам стал своего рода главой неформальной творческой корпорации, пригодились и эти навыки, а потом переехал в Нью-Йорк и поступил в архитектурную школу. Потом он говорил, что если бы изучал театр, то театром не стал бы заниматься.

Архитектура и бурно развивавшаяся в 1960-е и 1970-е годы нью-йоркская творческая среда сделали свое дело: Уилсон посещал репетиции Марты Грэм, увлекался балетами Баланчина и вскоре стал создавать свои экспериментальные театральные работы.

И тогда, и потом его замыслы оставались «архитектурными»: он прежде всего придумывал структуру постановки, не записывал слова и концепции, а рисовал эскизы, определяя «запасы прочности» и соотношение своего рода объемов будущей постановки, и «строил» впоследствии спектакли, как здания. Что касается Нью-Йорка, то он работал с людьми с ментальными расстройствами, придумывал необычные перформансы, начинал эксперименты со сценическим временем и пространством. Но по-настоящему решающей стала его встреча с композитором Филипом Глассом, их решение работать вместе — и, с другой стороны, тот факт, что про Уилсона и его ни на что не похожие опыты прознали в Европе.

В 1976 году на Авиньонском фестивале состоялась премьера многочасовой оперы Гласса «Эйнштейн на пляже» в постановке Уилсона, и с тех пор на протяжении почти полувека режиссер уже не спускался с олимпа театральной славы, хотя работал с тех пор прежде всего в Европе. Впрочем, и тогда, и потом многие не понимали, в каких терминах описывать театральные переживания, вызванные работами Уилсона, и как к этим переживаниям относиться. Он отрицал решающее значение слов и сюжета в театре, часто прибавляя нарратив к уже придуманной пластической партитуре, как специи к почти готовому блюду, но при этом поставил немало классических пьес. Он со временем разработал свою систему сценической пластики, свой телесный язык с набором жестов, который позволял актерам будто бы управлять пространством, то рифмуясь с ним, то ему возражая, вступая в конфликт с самим воздухом. Он получал упреки, что артисты для него значат не больше, чем мебель, но великие мастера — от Изабель Юппер до Марины Абрамович — смиренно ждали своей очереди, чтобы попасть в его руки и открыть в себе совершенно новые выразительные возможности. Он категорически не принимал банальное жизнеподобие, считая, что сила театра именно в том, что он должен быть абсолютно искусственным, оторванным от реальности. Или даже отправленным в космос: едва ли не самым расхожим зрительским впечатлением становились сравнения с путешествием в неизведанные дали, где нет земного притяжения. «Пусть зритель заблудится. Потеряться — нормально»,— говорил Уилсон.

Бессмысленно перечислять спектакли Уилсона, получившие мировую известность, включая рок-оперы Тома Уэйтса, «Сонеты Шекспира» в «Берлинер-Ансамбле», «Старуху» Хармса с Михаилом Барышниковым и Уиллемом Дэфо — список займет всю газетную полосу.

Со временем его стали все больше приглашать в оперу, он ставил модные дефиле и оформлял выставки — принципы уилсоновского дизайна оказались востребованы и смежными искусствами. Он, всегда бывший не только режиссером, но и сценографом, художником по свету и по пластике своих постановок, сделался мотором и центром своеобразного завода по производству красоты. Работа над проектом всегда разбивалась на несколько этапов, первый из которых непременно проходил в Уотермилле под Нью-Йорком, где Уилсон основал творческий «инкубатор» — там летом выращивались ростки его замыслов на следующий сезон. (Уотермилл был любимым детищем Уилсона, в том числе и образовательным центром, и его резиденцией, там он и скончался от долгой и тяжелой болезни.) Не сразу, но появились и общие знаки стиля «спектакля Уилсона», где зрелищность соединялась со строгостью, яркость грима и костюмов — с перфекционизмом пластики, плавность движений — с резкостью световых и звуковых контрапунктов, импульсивность — с покоем, да еще много чего с чем. Роберт Уилсон никогда не останавливался, один выпуск следовал непосредственно за другим, и казалось, что ничего не сможет остановить этого похожего на явление природы движения. Улетая, он оставлял коллегам письма, написанные изобретенным им же шрифтом — разлетающиеся, прыгающие, свободные, не желающие соблюдать строчность буквы — и неизменно подписанные «Love, Bob».

Несколько раз Роберт Уилсон работал и в России. В Большой он перенес свою уже ставшую канонической версию оперы «Мадам Баттерфляй» (2005). В Перми вместе с Теодором Курентзисом поставил незабываемую «Травиату» Верди (2016). И самый большой успех ждал его в Москве — единственным полностью созданным только для российской сцены проектом стали уже легендарные «Сказки Пушкина» в Театре наций (2015) с Евгением Мироновым в роли Пушкина, которые теперь будут идти и в память о великом визионере. Конечно, много раз он приезжал с гастролями. Последней, как оказалось, стал показ в 2018 году его моноспектакля «Лекция о ничто» на фестивале «Территория». Всю жизнь Роберт Уилсон, можно сказать, объяснял нам про ничто, которое и было самым главным, было всем. Эта лекция закончилась, но всякий, кто ее слушал, на всю жизнь стал другим.

Отдел культуры