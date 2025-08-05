Великий модератор

В Москве на 68-м году жизни после тяжелой болезни скончался художественный руководитель московского Электротеатра «Станиславский» Борис Юхананов.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Борис Юхананов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Он был не только известным режиссером и не только — последние 12 лет жизни — руководителем заметного московского театра на Тверской улице. Он был еще и невероятно ярким, ни на кого не похожим и оттого (что особенно остро чувствуется сейчас, после его раннего ухода из жизни) незаменимым персонажем российской театральной жизни: продюсером, теоретиком, педагогом, оратором, в широком смысле слова — модератором многих творческих театральных процессов, а в зрелые свои годы — буквально одним из гуру экспериментального, поискового театра.

Свою карьеру Борис Юхананов начинал под крылом двух других общепризнанных мастеров российской режиссуры — Анатолия Васильева и Анатолия Эфроса.

У них молодой актер, выпускник Института искусств из Воронежа учился режиссерскому ремеслу в ГИТИСе. Но именно как ремесло режиссура Юхананова не интересовала, равно как довольно долго не интересовал театр как производство, как государственное учреждение культуры. Поработав несколько лет ассистентом у своих мастеров, он в середине 1980-х основал первую в Советском Союзе независимую театральную группу «Театр — театр». Наступили времена свободы, новых форм и смелых поисков, о которых за несколько лет до этого еще было трудно помыслить. Харизматичный и общительный человек, Юхананов тогда участвовал в огромном количестве инициированных при его участии проектов — в новых учебных заведениях, независимых проектах, семинарах, лабораториях.

В то же время он стал одним из создателей важнейшего для развития российского кино андерграундного направления «Параллельное кино». Впрочем, театр все равно вернул себе Юхананова — его Мастерская индивидуальной режиссуры, основанная еще в 1988 году, существует и поныне. Он один из тех, кто привил современному российскому сценическому искусству понимание синтеза различных жанров и направлений, интерес к исследованию и нарушению границ привычного, осознание партнерских, а не подчиненных отношений с материалом и органичной связи с академизмом.

Многие, что греха таить, довольно долго не воспринимали самостоятельное творчество Юхананова всерьез — он не знал границ между профессиональным и любительским театром, принципы «школы» понимал совершенно иначе, чем было принято в системе официального театрального образования, довольно долго не хотел связывать себя ни с какими стабильными институтами.

Его спектакли могли появиться где и когда угодно по закону, ведомому только ему одному, они могли длиться немыслимо долго и претерпевать непредсказуемые «реинкарнации». Так, один из его самых знаменитых, долгоиграющих и, как он говорил, эволюционирующих проектов, «Вишневый сад», пережил восемь регенераций. Великолепно знавший историю театра и все существующие в этом искусстве творческие течения, всем явлениям Юхананов умел находить оправдания и объяснения, смотря на них с какого-то особенного, неожиданного для окружающих угла зрения. Кто-то довольно долго считал его шарлатаном, кто-то почитал чуть ли не пророком. Он не спорил ни с кем, но всегда очень много работал и занял свое, особенное место.

Мечтатель и фантазер, он был все-таки призван на службу: в 2013 году по приглашению города возглавил Московский драматический театр имени Станиславского. Полуживому учреждению культуры он принес новое название, реконструкцию, новую программу и новый бюджет, найденный с привлечением богатых друзей. Некогда затхлый театр быстро стал одним из центров притяжения для молодой публики, одним и московских международных театральных центров, да еще и одним из «инкубаторов» современной музыки. Театр функционировал в режиме культурного центра — он открывался на целый день, становясь местом не только для представлений, но и для дискуссий, презентаций, выставок, дискуссий. Можно сказать, что Борис Юхананов построил в Москве театр своей мечты. К сожалению, он просуществовал гораздо меньше, чем мог и должен был бы, проживи его создатель более долгую жизнь.

Отдел культуры