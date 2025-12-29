Музейно-похитительская инициатива

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лувр подтвердил вековую репутацию знаменитейшего и безалабернейшего музея Европы. Самые громкие выставки не затмили перформанса, устроенного в октябре четырьмя жителями «горячего» парижского предместья: они вынесли из галереи Аполлона драгоценности французской монархии на €88 млн, если считать как в магазине, и совершенно бесценные, если считать как в музее.

Никогда такого не было — и вот опять. Очередное «ограбление века» на самом деле лишь продолжило традицию. В 1911 году исчезла «Джоконда», которая два года пролежала под кроватью итальянского стекольщика, уверенного, что спасает национальное достояние. В 1939-м русский эмигрант вынес из музея Ватто. Грабитель уверял, что «украл» картину для реставрации.

В 1983-м шлем и наспинный панцирь — часть драгоценных ренессансных доспехов — исчезли из разбитой витрины и всплыли лишь через сорок лет уже на аукционе. Их случайно опознали и смогли вернуть. В 1998-м среди бела дня пропала со стены картина Коро. Полотно не найдено по сей день. У кого оно висит на стене — загадка.

В 1976 году из галереи Аполлона, откуда 19 октября 2025-го утащили императорские реликвии, исчезла парадная шпага Карла X. Троица злоумышленников поднялась по строительным лесам и проникла через то же самое окно, через которое пролезли ловкие ребята из предместья. Тогда произошло вооруженное нападение: двое охранников были ранены. Шпагу с эфесом, украшенным бриллиантами, так и не нашли.

Нынешних мазуриков повязали в течение месяца после ограбления.

Лувр старается идти в ногу со временем, но время каждый раз оказывается чуть быстрее. Специалисты уверяют, что не хватило буквально тридцати секунд, чтобы взять всех четверых на месте преступления.

В 1976-м музей принимал три миллиона посетителей в год. Сейчас — около девяти. Масштабы растут, а уязвимость остается прежней. Вряд ли изменит ситуацию и новый проект перестройки, о котором с помпой объявил президент Макрон. Пока что внутренний доклад о состоянии безопасности в Лувре, который обсуждали в парламенте, берегут от посторонних глаз, как выразился один из сенаторов, «строже, чем сокровища короны».

Алексей Тарханов, Париж