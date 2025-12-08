В Лувре все течет и ничего не меняется

Накануне решающего голосования во французском парламенте, которое может опрокинуть правительство Себастьена Лекорню, профсоюзы работников Лувра объявили о «забастовке с продлением» с 15 декабря. Это не только вспышка недовольства, но и свидетельство нарастающих проблем Лувра. Самый посещаемый музей мира буквально затопили проблемы, сожалеет корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Призыв к забастовке, поддержанной главными профсоюзами страны CGT и CFDT, переданный в Министерство культуры, был одобрен на встрече работников Лувра, собравшей около двухсот человек. Конечно, это лишь десятая часть персонала, но сигнал бедствия трудно игнорировать. Проблемы множатся быстрее, чем музей успевает их решать. После ошеломляющего ограбления 19 октября — первого серьезного удара по репутации — Лувр был вынужден временно закрыть часть залов крыла Сюлли, включая девять залов галереи Кампана: перекрытия третьего этажа грозили не выдержать собственного веса. А две недели назад произошла протечка в библиотеке книг по истории и культуре Египта. О ней журналисты узнали только сейчас.

Хранители радуются хотя бы тому, что самые ценные издания не пострадали. Но грязная вода затопила помещение, где хранились сотни книг конца XIX — начала XX века. Сотрудники рассказывают, что всего в нескольких метрах от затопленного помещения находится один из главных распределительных электрощитов музея: авария могла оказаться куда опаснее.

И главное — эта протечка стала не исключением, а очередным звеном в череде аварий.

Часть книг сейчас пытаются спасти вручную, как после больших наводнений. С той разницей, что нынешнего, рукотворного наводнения можно было легко избежать.

Всем понятно, что дело не только в нехватке сотрудников, и без того перегруженных в музее, который в прошлом году посетили 8,7 млн человек. Проблема куда глубже: колоссальное здание, разраставшееся веками, требует постоянных вложений. А парламентские комиссии, собранные после наделавшей шума кражи бриллиантов из галереи Аполлона, возмущаются, что бюджет Лувра уходит на большие выставки, а не на давно необходимые ремонтные работы.

С одной стороны, в этом трудно упрекнуть нынешнюю дирекцию: устраивать крупные выставки и поддерживать мировую славу Лувра — важная часть ее работы. Но только если это не идет в ущерб другой — обязанности поддерживать в сохранности баснословные культурные богатства Франции, сосредоточенные в музее. Особую неловкость придает ситуации то, что именно директриса музея Лоран де Кар — первая женщина во главе Лувра — еще недавно в письме в Министерство культуры предупреждала, что музей нуждается в глубокой перестройке: не в косметическом ремонте, а в пересмотре всей системы функционирования гигантского здания, сочетающего хрупкость дворца XVII века с амбициями универсального музея XXI века.

Ее призыв о помощи был услышан президентом Эмманюэлем Макроном, объявившим о масштабной программе реконструкции Лувра. Но теперь, когда аварии следуют одна за другой, а сотрудники грозят забастовкой, и самой де Кар, и Министерству культуры, и вмешавшемуся в это президенту все труднее объяснять, почему система оказалась столь уязвима именно при ней.

Директор, осознавшая глубину кризиса и поднявшая тревогу, вынуждена все время оправдываться за последствия, которые теперь невозможно скрывать.

Лувр, привыкший к миллионам туристов, к бесконечным очередям к Джоконде и к статусу «вечного» музея, переживает момент болезненного пробуждения. Романтика великих залов и сияние пирамиды Пея никак не сочетаются с реальностью — протечками, закрытиями, отложенными ремонтами. Забастовка 15 декабря, если она состоится, ударит и по дирекции, и по посетителям (почти 7,5 тыс. ежедневно), и по правительству, которому предстоит учитывать в бюджете новые затраты. Перестройка, которой требовала де Кар, предстает не прекрасной мечтой, а настоящим авралом, причем политический момент для удара по государственному символу выглядит откровенно неудачным.