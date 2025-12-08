Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Лувре все течет и ничего не меняется

Работники знаменитого музея Парижа угрожают забастовкой с 15 декабря

Накануне решающего голосования во французском парламенте, которое может опрокинуть правительство Себастьена Лекорню, профсоюзы работников Лувра объявили о «забастовке с продлением» с 15 декабря. Это не только вспышка недовольства, но и свидетельство нарастающих проблем Лувра. Самый посещаемый музей мира буквально затопили проблемы, сожалеет корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Залы Лувра

Залы Лувра

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Залы Лувра

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Призыв к забастовке, поддержанной главными профсоюзами страны CGT и CFDT, переданный в Министерство культуры, был одобрен на встрече работников Лувра, собравшей около двухсот человек. Конечно, это лишь десятая часть персонала, но сигнал бедствия трудно игнорировать. Проблемы множатся быстрее, чем музей успевает их решать. После ошеломляющего ограбления 19 октября — первого серьезного удара по репутации — Лувр был вынужден временно закрыть часть залов крыла Сюлли, включая девять залов галереи Кампана: перекрытия третьего этажа грозили не выдержать собственного веса. А две недели назад произошла протечка в библиотеке книг по истории и культуре Египта. О ней журналисты узнали только сейчас.

Хранители радуются хотя бы тому, что самые ценные издания не пострадали. Но грязная вода затопила помещение, где хранились сотни книг конца XIX — начала XX века. Сотрудники рассказывают, что всего в нескольких метрах от затопленного помещения находится один из главных распределительных электрощитов музея: авария могла оказаться куда опаснее.

И главное — эта протечка стала не исключением, а очередным звеном в череде аварий.

Часть книг сейчас пытаются спасти вручную, как после больших наводнений. С той разницей, что нынешнего, рукотворного наводнения можно было легко избежать.

Всем понятно, что дело не только в нехватке сотрудников, и без того перегруженных в музее, который в прошлом году посетили 8,7 млн человек. Проблема куда глубже: колоссальное здание, разраставшееся веками, требует постоянных вложений. А парламентские комиссии, собранные после наделавшей шума кражи бриллиантов из галереи Аполлона, возмущаются, что бюджет Лувра уходит на большие выставки, а не на давно необходимые ремонтные работы.

Лувр ответил на переизбыток туристов забастовкой

С одной стороны, в этом трудно упрекнуть нынешнюю дирекцию: устраивать крупные выставки и поддерживать мировую славу Лувра — важная часть ее работы. Но только если это не идет в ущерб другой — обязанности поддерживать в сохранности баснословные культурные богатства Франции, сосредоточенные в музее. Особую неловкость придает ситуации то, что именно директриса музея Лоран де Кар — первая женщина во главе Лувра — еще недавно в письме в Министерство культуры предупреждала, что музей нуждается в глубокой перестройке: не в косметическом ремонте, а в пересмотре всей системы функционирования гигантского здания, сочетающего хрупкость дворца XVII века с амбициями универсального музея XXI века.

Ее призыв о помощи был услышан президентом Эмманюэлем Макроном, объявившим о масштабной программе реконструкции Лувра. Но теперь, когда аварии следуют одна за другой, а сотрудники грозят забастовкой, и самой де Кар, и Министерству культуры, и вмешавшемуся в это президенту все труднее объяснять, почему система оказалась столь уязвима именно при ней.

Директор, осознавшая глубину кризиса и поднявшая тревогу, вынуждена все время оправдываться за последствия, которые теперь невозможно скрывать.

Лувр, привыкший к миллионам туристов, к бесконечным очередям к Джоконде и к статусу «вечного» музея, переживает момент болезненного пробуждения. Романтика великих залов и сияние пирамиды Пея никак не сочетаются с реальностью — протечками, закрытиями, отложенными ремонтами. Забастовка 15 декабря, если она состоится, ударит и по дирекции, и по посетителям (почти 7,5 тыс. ежедневно), и по правительству, которому предстоит учитывать в бюджете новые затраты. Перестройка, которой требовала де Кар, предстает не прекрасной мечтой, а настоящим авралом, причем политический момент для удара по государственному символу выглядит откровенно неудачным.

Секреты Лувра

Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения

Один из самых знаменитых музеев мира изначально был крепостью, защищавшей подступы к острову Ситэ, где тогда был центр Парижа. По одной из версий, название «Лувр» появилось потому, что в округе водилось много волков, и ее называли «волчье место» — Лувения

Фото: AP

Карл V в 1317 году перестроил замок и крепость для себя, превратив их в королевский дворец. Примерно 16 королей и 20 архитекторов в разное время достраивали и конструировали Лувр. Самые известные среди них — архитекторы Пьер Леско, Луи Лево, Клод Перро, художники Пуссен, Романнели, Лебрен

Фото: Global Look/ Russian Look

При Людовике XIV, переехавшем в Версаль, Лувр перестал быть королевской резиденцией, в нем начали сдавать помещения для мастерских художников и квартирантов. В 1793 часть залов преобразовали, и для широкой публики впервые был открыт музей. Помещения ему передавались не сразу, а частично. Стройка внутри продолжалась, особенно за Лувр взялся Наполеон Бонапарт. При нем архитекторы Персье и Фонтен значительно увеличили площадь музея

Фото: Global Look/ Russian Look

В момент основания королевская коллекция насчитывала 2500 тыс. экспонатов. Для сравнения, сейчас в музее около 300 000 предметов искусств, из которых только 35 000 тыс. выставляются в залах

Фото: AP

Коллекция Лувра формировалась, как и архитектура, на протяжении столетий: «Джоконда» Леонардо да Винчи и «Прекрасная садовница» Рафаэля принадлежали еще Франциску I, который купил личное собрание художника после смерти Леонардо в 1519 году

Фото: AP

Особенно много картин попали в коллекцию в качестве трофеев армии Наполеона, например, после разграбления Венеции в 1798 году. После падения империи Бонапарта многие коллекции были возвращены, но половина захваченных в Италии шедевров так и осталась в Лувре

Фото: AP

Стройка в Лувре возобновилась в 1980-е, тогда стали осуществлять проект «Большой Лувр», инициативу президента Франсуа Миттерана. Архитектор Ео Минг Пей создал стеклянную пирамиду, ставшую новым входом в музей, три пирамиды поменьше вокруг, фонтан и бассейн. В создании пирамид применен специальный рецепт стекла, согласно которому конструкция излучает свет

Фото: AP

Одно из самых знаменитых похищений в Лувре — кража «Моны Лизы» Леонарда Да Винчи: в 1911 году итальянец Винченцо Перуджа, работавший в музее, похитил картину и увез ее в Италию. В ограблении подозревались поэт Гийом Аполлинер, художник Пабло Пикассо. Вор раскрыл себя, дав объявление о продаже в газете

Фото: Reuters

Пирамида – третий по популярности художественный объект среди посетителей музея после Моны Лизы и Венеры Милосской

Фото: Reuters

Лувр в цифрах: в 2012 году в музее было 9,7 млн. посетителей. Во дворце 403 комнаты, 410 окон и 3000 замков. В музее работают более 2 тыс. человек: среди них 1200 охранников, 65 кураторов и даже 48 пожарных

Фото: Reuters

Смотреть

