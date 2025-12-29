Приватизационная сделка

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Спустя пять лет государство вернулось к публичной приватизации. Тем более что президент РФ поставил задачу удвоить капитализацию фондового рынка к концу десятилетия. Первой ласточкой нового цикла должен был стать СИБУР, однако химический холдинг быстро «сошел с дистанции», поэтому вся энергия чиновников была сконцентрирована на институте развития — ПАО «Дом.РФ».

Поначалу заявления были категоричны — IPO будет проведено до конца года. Конъюнктура в первом полугодии этому благоприятствовала — индекс Московской биржи преодолел уровень 3300 пунктов, чего не случалось до этого девять месяцев. Однако фондовое счастье недолго, особенно в суровом российском инвестиционном климате. Без прогресса в геополитическом урегулировании при высокой ключевой ставке выходить на рынок даже с высокоприбыльной госкомпанией выглядело слишком рисковой затеей.

Но в начале осени давать обратный ход было поздно, хотя в словах менее высокопоставленных чиновников и проскальзывали нотки о возможном переносе размещения.

Собрав волю (и якорных инвесторов) в кулак, государство пошло на публичное размещение.

В результате пусть и с менее высокими мультипликаторами, и с меньшим объемом привлечения задание было выполнено. Объем привлечения «Дом.РФ» достиг 31,7 млрд руб., максимального значения со времен размещения Softline и «Сегежи групп» в 2021 году.

Не беда, что первый месяц после IPO акции торговались ниже цены размещения — почти половина эмитентов, проведших первичные размещения IPO в 2022–2025 годах, показали снижение котировок в начале вторичных торгов. Главное, что к концу года акции «Дом.РФ» вышли «в плюс». И с чувством исполненного долга можно уходить на каникулы. Тем более что в новом году силы понадобятся, так как президент РФ попросил правительство «приступить к формированию программы первичных и вторичных размещений акций госкомпаний». И в реализации этой программы уже должны помочь и снижающаяся ключевая ставка, и инвесторы, которые прочувствуют вкус дивидендных выплат.