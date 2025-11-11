Инвесторы готовятся к заселению

«Дом.РФ» подтвердил планы провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. По словам источников “Ъ”, сбор заявок на участие в размещении начнется 14 ноября. Инвесторы уже проявляют высокий интерес к бумагам, говорят участники рынка. Однако некоторые крупные игроки будут готовы к покупкам при условии, что размещение пройдет с дисконтом по цене к бумагам крупнейших публичных компаний финансового сектора.

«Дом.РФ» официально подтвердил намерение провести первичное размещение акций на Мосбирже. Акции начнут торговаться уже в этом месяце. Это станет первым за 18 лет IPO госкомпании. Ожидается, что бумаги будут включены в котировальный список первого уровня Мосбиржи. При этом государство сохранит свою долю в акциях компании.

По словам гендиректора «Дом.РФ» Виталия Мутко, эмитент предложит цену размещения 17–18 ноября, после того как оценит интерес к бумагам со стороны рынка. Причем, по информации источников “Ъ”, сбор заявок на участие в размещении начнется 14 ноября. Главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий указывает, что «справедливая цена IPO находится в районе 2,1–2,6 тыс. руб. за акцию». Крупнейшие банки оценивают капитализацию эмитента на уровне выше 300 млрд руб. Согласно оценке аналитиков ВТБ, общая стопроцентная стоимость акционерного капитала «Дом.РФ» до докапитализации находится в пределах 356–390 млрд руб., в Сбербанке ее оценивают в 375 млрд руб. В то же время аналитики Альфа-банка предположили, что она может быть несколько ниже — около 280 млрд руб. По словам господина Мутко, организаторами размещения будут Сбербанк, ВТБ, Т-Банк и Альфа-банк.

По словам участников рынка, спрос на бумаги на данный момент достаточно высокий со стороны всех типов инвесторов, в том числе физлиц. Начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров отмечает, что «более 20 институциональных инвесторов, включая всех крупнейших участников» заинтересованы в размещении. «Участие институциональных инвесторов в IPO по итогу сделки будет самым высоким с 2021 года»,— полагает собеседник “Ъ” на финансовом рынке.

Однако участие крупных инвесторов во многом будет зависеть от итоговой цены размещения. По данным опроса шести управляющих портфелями акций разных УК, все они заявили о желании участвовать в IPO «Дом.РФ», при этом двое отметили, что окончательное решение по объему примут исходя из той оценки, по которой «Дом.РФ» решит размещаться. По информации источника “Ъ” на фондовом рынке, институциональный спрос еще до открытия книги составил 30 млрд руб., но его большая часть стоит 0,6–0,7 P/BV. «Справедливый диапазон оценки "Дом.РФ" при размещении составляет 0,65–0,7 капитала, что предполагает дисконт к крупнейшим российским публичным компаниям из финансового сектора»,— отмечает начальник отдела по работе с акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин.

Конъюнктура рынка на данный момент не благоприятствует размещению — после периода нестабильности в середине октября, когда индекс Мосбиржи сначала взлетел выше 2700 пунктов, а затем обвалился ниже 2500 пунктов. Сейчас на рынке установилось равновесие, с ноября индекс закрепился на отметке чуть выше 2500 пунктов, а 10 ноября даже достигал 2600 пунктов. Угроза нового обвала рынка остается, что может значительно повлиять на дальнейшую цену акций и спрос на размещение, предупреждают эксперты. К тому же близость эмитента к государству, и, как следствие, зависимость от геополитических изменений влечет «высокую вероятность попадания в санкционные списки», отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

Тем не менее IPO «Дом.РФ» «имеет все шансы стать успешной и знаковой сделкой для российского рынка, открыв "окно" для других эмитентов», отмечает руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности «ВТБ Капитал Трейдинг» Мария Хабарова. «Высокий уровень рентабельности капитала является прочной основой для выплаты дивидендов, величина которых в соответствии с утвержденной политикой установлена на уровне не менее 50% чистой прибыли»,— добавляет она.

Котировки поддерживает цикл смягчения денежно-кредитной политики, который, по мере снижения ключевой ставки, «будет рождать спрос на кредитование», отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Факт того, что компания является государственной, придает инвесторам большей уверенности в стабильных дивидендных выплатах, отмечают эксперты.

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев