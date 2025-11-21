«Медведи» продавили бумагу

Значительная переподписка при формировании книги заявок на IPO «Дом.РФ» оказалась слабую поддержку акциям на первых торгах. По их итогам они показали пусть и символическое, но снижение котировок. В дальнейшем участники рынка ожидают незначительного роста цены бумаг «Дом.РФ». Новой волны первичных размещений госкомпаний, на которую рассчитывают чиновники, эксперты не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Несмотря на внушительную переподписку на IPO (см. “Ъ” от 20 ноября), первые биржевые торги акциями «Дом.РФ» не показали уверенного роста котировок. Лишь в самом начале торгов на Московской бирже стоимость акций поднималась до 1780 руб., на 1,7% выше цены размещения. Однако на большее инвесторов не хватило, и уже через час котировки балансировали в районе цены IPO (1750 руб.). Более того, «медвежья» игра отдельных участников рынка продавила их до 1745 руб. И по итогам торгов сессии было зафиксировано хоть и символическое, но снижение котировок (1749,8 руб.).

Объем IPO «Дом.РФ», крупнейшего первичного размещения с 2022 года, составил около 31,7 млрд руб. Из этого объема акции на 25 млрд руб. были предложены инвесторам, и еще на 2 млрд руб. акции были размещены в целях обеспечения механизма стабилизации. Кроме того, в рамках реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников компания приобрела акции на 4 млрд руб., а сами сотрудники — почти на 700 млн руб. По данным Московской биржи, общее количество проведенных сделок составило 46,9 тыс. При этом в «Дом.РФ» заявили, что всего было получено «более 40 заявок от институциональных инвесторов, а также свыше 50 тыс. заявок от розничных инвесторов».

Количество заявок от розничных инвесторов могло быть и заметно больше, однако этому помешала слабая конъюнктура. Причем розничным инвесторам достались 30% размещения, тогда как их заявки удовлетворялись на 15%. По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, такая аллокация является «нормальной рыночной практикой», которая «позволяет рассчитывать на неплохую ликвидность торгов». Вместе с тем при IPO «Европлана» и МТС-банка, крупнейших размещениях 2024 года, физическим лицам досталось около половины от объема размещения, а общее количество сделок составляло 141 тыс. и 202 тыс. соответственно.

Однако столь высокая доля частных инвесторов может значительно повысить волатильность в торгах акциями, учитывая, что именно такие инвесторы, более эмоционально реагируют на новостной фон, отмечают эксперты. По мнению экспертов, основными продавцами бумаг в первый день стали розничные спекулянты. «Учитывая риски дальнейшего падения стоимости бумаг, такие инвесторы поспешили сбросить акции»,— считает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес-Капитал» Дмитрий Сергеев.

В то же время «Дом.РФ» в меньшей степени зависит от геополитики, так как не ведет внешнеэкономическую деятельность и имеет более диверсифицированную структуру доходов, отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. Также интерес инвесторов к этим бумагам поддерживают ожидания дивидендных выплат в размере 50% чистой прибыли, отмечает эксперт. Кроме того, как отмечает аналитик ИК «Вектор Капитал» Иван Таскин, дисконт по коэффициенту P/BV (рыночная капитализация к балансовой стоимости компании) к акциям Сбербанка дает акциям «простор для небольшого роста в 5–7%».

Впрочем, эксперты указывают и на определенные риски эмитента. «Показатели эмитента зависят в первую очередь от жесткости денежно-кредитных условий, состояния ипотечного и строительного рынков»,— отмечает Никита Бредихин. Дополнительным испытанием для рынка этих бумаг станет окончание 30-дневного механизма стабилизации котировок, после чего волатильность торгов может возрасти.

При открытии торгов акциями «Дом.РФ» глава Минфина Антон Силуанов отметил, что это размещение должно стать первым шагом, который заставит другие госкомпании «задуматься» о выходе на фондовый рынок. Однако, по оценке экспертов, ожидать волны IPO госкомпаний в ближайшее время не стоит. По словам аналитика инвесткомпании «Цифра брокер» Егора Зиновьева, для размещения «необходима более благоприятная конъюнктура», причем «IPO не должно проводиться для галочки, а должно быть тщательно подготовлено, сопровождаться изменениями в системе управления и быть интересным для инвесторов даже при сохранении государственного контроля».

Андрей Ковалёв