Переподписанты

На 20 ноября запланировано начало биржевых торгов акциями «Дом.РФ». Объем заявок на покупку бумаг в ходе IPO превысил в четыре-пять раз объем предложения (25 млрд руб.). Этому способствовал установленный при размещении дисконт к мультипликаторам Сбербанка, а также активное участие институциональных инвесторов. В результате размещение, по словам источников “Ъ”, пройдет по верхней границе ценового диапазона.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным трех источников “Ъ”, суммарный спрос на акции «Дом.РФ» в рамках IPO по итогам сбора книги заявок составил 80–125 млрд руб. Заявленный объем размещения — 25 млрд руб. По словам двух источников “Ъ”, знакомых с ходом сбора заявок, цена размещения составит 1750 руб., то есть по верхней границе объявленного ценового диапазона. Крупным инвесторам, которые ставили заявки по более низкой цене, организаторы предлагали переставить их, отмечают собеседники “Ъ”. «Первоначально наша заявка была ближе к нижней границе, для текущего рынка дополнительный дисконт был бы оправдан, но и по верхней границе бумага интересна, а потому переставили заявку, хотя и не всем объемом, что был первоначально»,— рассказал управляющий портфелем акций.

14 ноября «Дом.РФ» начал сбор заявок в рамках IPO (за счет дополнительного выпуска акций), установив диапазон цены 1650–1750 руб. за бумагу. 19 ноября книга заявок была закрыта, объявление цены размещения и начало биржевых торгов запланированы на 20 ноября. Согласно отчетности по МСФО, по итогам девяти месяцев 2025 года чистая прибыль корпорации выросла на 7%, до 62,3 млрд руб.

Накануне закрытия книги эмитент отмечал, что «по верхней границе текущего ценового диапазона получено свыше 30 заявок от всех категорий институциональных инвесторов». Институциональные инвесторы, за исключением якорных, обеспечили около половины спроса, говорит один из собеседников “Ъ”. «В последние дни отмечается высокий спрос на IPO и со стороны частных инвесторов, в том числе за счет роста маркетинговой активности со стороны брокеров и банков»,— указывает управляющий фондом акций. Как говорит начальник управления рынков капитала Сбербанка (один из организаторов размещения) Эдуард Джабаров, объем спроса более чем в четыре раза превысил размер сделки, «причем это не инфлированный спрос, который в ряде случаев дезориентировал многих эмитентов в прошлом и был мало репрезентативен».

При этом, по его словам, «книга заявок сбалансирована таким образом, чтобы, с одной стороны, избежать высокой волатильности, а с другой стороны — обеспечить инвесторам высокую торговую ликвидность после удара биржевого колокола».



По словам источника “Ъ”, с учетом значительной переподписки, а также высокого объема спроса со стороны якорных инвесторов (управляющие компании «Астра Управление активами», «ВИМ Инвестиции», «Ингосстрах-Инвестиции» и другие) институциональные инвесторы получат более двух третей всех бумаг. «Если якорным инвесторам будут удовлетворять заявки в полном объеме или около того, то остальным институциональным инвесторам — 40–50% заявок»,— отмечает управляющий крупной управляющей компании.

«С учетом того что заявки частных инвесторов чаще всего искусственно раздуты, “порежут” их сильнее, но четверть книги на них уйдет»,— оценивает источник “Ъ” на рынке. По мнению другого собеседника “Ъ”, «частникам» удовлетворят 8–10% от заявок.

При этом участники рынка в целом позитивно оценивают начало вторичных торгов акциями «Дом.РФ», в том числе на фоне оживления российского рынка. По оценке экспертов, залогом этого является хороший дисконт по коэффициенту P/BV (рыночная капитализация к балансовой стоимости компании) к акциям Сбербанка (см. “Ъ” от 14 ноября). Кроме того, дивидендные выплаты в размере 50% чистой прибыли также настраивают инвесторов не выходить из ценных бумаг раньше времени, указывают эксперты. «Качественные инвестиционные истории пользуются спросом при любой рыночной конъюнктуре»,— отмечает руководитель управления инвестиционно-банковской деятельности компании «ВТБ Капитал Трейдинг» Мария Хабарова. «Как правило, большая переподписка говорит о том, что в первые дни торгов многие инвесторы, которые не удовлетворили свои заявки, могут попытаться купить акции на вторичном рынке. Поэтому кратковременный рост в первые дни торгов не исключен»,— указывает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Однако дальнейшее поведение котировок будет определять состояние рынка жилья, проектного финансирования и динамики ключевой ставки, которые будут влиять на чистую прибыль корпорации, указывает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес-Капитал» Дмитрий Сергеев. «Одним из рисков может быть сокращение масштабов инфраструктурного строительства в России из-за роста дефицита бюджета РФ в 2025–2028 годах, которое повлечет как снижение объемов кредитов под эти цели, так и замедление роста чистой прибыли компании»,— отмечает эксперт.

Виталий Гайдаев, Андрей Ковалев