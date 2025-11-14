Дому и цены помогают

Появились новые данные о параметрах первого за 18 лет IPO госкомпании финансового сектора: цена размещения акций «Дом.РФ» составит от 1650 до 1750 руб. за бумагу. При этом, если раньше эмитент планировал привлечь от 15 млрд до 30 млрд руб., то сейчас нижняя граница поднята до 20 млрд руб. Инвесторы считают предложенный ценовой диапазон привлекательным, так что спрос на акции уже превысил минимальный объем предложения.

ПАО «Дом.РФ» определил нижний ценовой диапазон размещения акций в рамках IPO в 1650 руб. за бумагу. Верхняя граница размещения составляет 1750 руб. за акцию. Книга заявок была открыта 14 ноября, ее подписание продлится до 19 ноября (см. “Ъ” от 11 ноября). При этом если раньше эмитент заявлял, что объемы размещения составят от 15 млрд до 30 млрд руб., то теперь оценивает минимальный объем привлеченных через акции средств инвесторов в 20 млрд руб. В ходе IPO эмитент намерен приобрести до 2,3 млн собственных акций в рамках «программы долгосрочной мотивации вознаграждения менеджмента».

Бумаги будут допущены к торгам с 20 ноября под тикером DOMRF и будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи. По оценкам аналитиков, капитализация «Дом.РФ» составляет от 280 млрд до 390 млрд руб.

Якорными инвесторами выступят «Астра УА», «ВИМ Инвестиции», УК «Ингосстрах-Инвестиции». В УК «Ингосстрах-Инвестиции» отметили, что считают «оценку компании привлекательной для любого типа инвесторов» и «рассчитывают на приоритет в аллокации». Старший портфельный управляющий «ВИМ Инвестиций» Алексей Ильин заявил, что компания решила стать якорным инвестором, потому что «считает оценку компании привлекательной по предложенному ценовому диапазону».

По оценке директора по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрея Петрова, бумаги будут размещаться с существенным дисконтом по коэффициенту P/BV (рыночная капитализация к балансовой стоимости компании) к акциям Сбербанка. По оценкам аналитиков, этот показатель у банка находится на уровне 0,8–0,9. Как ранее указывал “Ъ”, существенная часть потенциальных институциональных инвесторов «Дом.РФ» были нацелены на коэффициент 0,6–0,7. При текущих параметрах оценка P/BV по бумагам «Дом.РФ» будет как раз на этом уровне. «Диапазон выбран неслучайно, если бы цена была выше 2 тыс. руб. за акцию, примерно треть инвесторов точно бы отсеклась»,— считает главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Снижение первоначальной цены акций также обусловлено необходимостью компании привлечь как можно больше инвесторов на фоне плохой рыночной конъюнктуры, в том числе розничных инвесторов, отмечает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин. «Учитывая слабость рынка, снижение оценки — важный этап привлечения инвесторов»,— отмечает он. При этом снижение связано и с желанием государства сохранить репутацию IPO госкомпаний. «Если размещение пройдет удачно, будет создан прецедент, который может привлечь инвесторов к участию в IPO, а компании — к новым листингам»,— отмечает эксперт.

В результате уже сейчас спрос на бумаги со стороны инвесторов превысил объем предложения в 30 млрд руб.— минимальный заявленный объем размещения, рассказали три источника “Ъ” на финансовом рынке. «Мы увидели высокую динамику сбора книги заявок, которая была перепокрыта в течение первых нескольких часов»,— заявили в «Дом.РФ».

«С учетом якорных инвесторов и качества эмитентов большую часть книги в моменте составляют институциональные инвесторы, но вместе видим большой спрос от частных инвесторов, роль которых с каждым днем будет только расти»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке. По его словам, все типы институциональных инвесторов уже участвуют в сделке.

«Инвесторов привлекают устойчивость эмитента, готового платить стабильные дивиденды, ну и цена, которая предполагает неплохой дисконт к справедливым уровням»,— отмечает он. «“Институционалы” всегда быстрее реагируют, в первую очередь именно они обеспечили покрытие книги в первый день; плюс какой-то объем спроса от них еще будет,— считает источник “Ъ” на рынке, знакомый с ходом сбора заявок.— У розницы все по-другому, в первый день она начинает раскачиваться, особенно когда рынок непростой, но дальше заявки продолжают притекать, и, как это обычно бывает, за последние 48 часов спрос удваивается».

В целом рыночная конъюнктура не располагает к выходу на IPO, указывают эксперты. За два месяца индекс Мосбиржи как взлетал до уровня 2750 пунктов, так и падал до 2450 пунктов

Сейчас он стабилизировался на отметке 2500 пунктов — минимуме с начала года. «Российский рынок демонстрирует умеренное снижение на фоне смешанных внешних сигналов и геополитической неопределенности»,— указывает аналитик «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский. Как отмечает заместитель гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрий Леснов, «при прочих равных можно было бы выбрать период, когда условия были бы более благоприятные, но у государства есть свои планы по размещению, по приватизации своих активов».

Андрей Ковалев, Виталий Гайдаев