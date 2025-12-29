Мигрантам закрутили гайки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Стартовавший в 2024 году процесс ужесточения правил въезда и пребывания иностранцев в уходящем году приобрел рекордные масштабы.

В январе 2025 года начали действовать правила, согласно которым граждане из безвизовых стран могут находиться в России лишь 90 дней суммарно в течение года (а не полгода, как раньше). В конце января вступила в силу норма для иностранцев, вступивших в брак с гражданином РФ: они могут претендовать на получение разрешения на временное проживание через три года после похода в ЗАГС.

В феврале для нарушителей закона запустили «реестр контролируемых лиц»: попадание в него грозит иностранцу блокировкой счетов, сим-карт и высылкой из страны. По данным на конец ноября, реестр содержал данные о 775 тыс. иностранцах. С апреля в школах ввели тестирование детей иностранцев на знание русского языка: справились с ним далеко не все (см. график).

С 30 июня всех приезжих из безвизовых стран обязали установить мобильное приложение и сдать в нем биометрические данные (образец голоса и фотографию) за три дня до приезда. С 1 декабря эта же группа иностранцев должна еще и сдавать отпечатки пальцев в аэропортах, но с оговоркой — «при наличии технической возможности». Все эти процедуры были введены в рамках правительственного эксперимента, но лишь их прохождение позволяет приезжему оформить патент на работу и купить сим-карту в РФ.

Не менее технологичные ограничения — контроль местоположения — ввели для мигрантов с 1 сентября столичные и подмосковные власти. Иностранцы должны установить мобильное приложение и на постоянной основе передавать в МВД данные о своей геолокации. При попытке обхода контроля мигрантам грозит включение в реестр контролируемых лиц и возможная депортация.