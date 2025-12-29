Техникумы молодежи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2025 году выпускники девятых классов в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области получили право сдать в два раза меньше экзаменов, чем их сверстники из других регионов. Для получения аттестата им нужно было получить успешный результат на ОГЭ только по русскому языку и математике. Этого же было достаточно, чтобы поступить в местные колледжи и техникумы. Школьники, решившие продолжить обучение в 10-м классе, по-прежнему сдавали еще два ОГЭ по выбору.

Это стало возможным благодаря эксперименту по «упрощенному поступлению в колледжи», для введения которого принимался отдельный федеральный закон. Три региона, попавшие в пилот, самостоятельно разрабатывали нормативно-правовую базу для его проведения. Помимо сокращения количества экзаменов они могли установить отличающуюся от федеральной шкалу перевода баллов ОГЭ в оценки и определить условия приема в 10-й класс и колледжи. При этом они обязались гарантировать бюджетные места в СПО для всех школьников, сдавших только два экзамена.

В результате правила заметно отличались. Так, в Москве девятиклассников принимали в колледжи по среднему баллу ОГЭ, а не аттестата (как во всех остальных регионах). Власти Санкт-Петербурге разрешили поступать с двумя экзаменами только на 19 рабочих специальностей: этим объясняется сравнительно небольшой процент (см. график) выбравших «упрощенное» поступление в колледжи.

Из общего количества имевших возможность сдать два ОГЭ (около 180 тыс. человек в трех регионах) воспользовались ею порядка 26% (около 47,3 тыс.).

Вместе с тем количество бюджетных мест в колледжах регионов достигло 85,7 тыс., что на 30% больше, чем в 2024 году. На 40% — с 3,3 тыс. до 2 тыс. человек — сократилось число выпускников, не сдавших необходимые для получения аттестата ОГЭ с первого раза. В итоге эксперимент признали успешным, и Минпросвещения предложило продлить пилот до 2029 года, расширив его еще на девять регионов.