Паслер: мэр Екатеринбурга понесет ответственность в случае несдачи развязки

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов понесет персональную ответственность в случае несдачи дорожной развязки у концерна «Калина» до конца 2026 года, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале. Градоначальник на заседании регионального правительства заверил, что готовность объекта составляет 81%.

«В следующем году дорожный объект должен быть закончен. Поручил Алексею Валерьевичу держать на личном контроле этот важный объект»,— подчеркнул господин Паслер.

К строительству развязки у «Калины» длиной в 9,85 км в 2021 году приступила компания «АльмакорГруп». По одному из путепроводов автомобили будут двигаться в сторону Тюменского тракта, по-другому — в сторону старого Сибирского тракта. Сумма контракта на строительство изначально составила 6,36 млрд руб., власти обещали завершить работы в 2024 году. В декабре 2025-го Алексей Орлов рассказал журналистам, что объект будет сдан в 2026 году, его максимальная стоимость составит 9 млрд руб.

«Удорожание контракта связано с объективными причинами и подтверждено экспертизами. Стоимость работ составляет почти 8,9 млрд рублей и больше меняться не должна. Чтобы избежать консервации объекта и нового роста стоимости, город не будет расторгать контракт с подрядчиком»,— пояснил Денис Паслер.

Во время строительства развязки «АльмакорГруп» вступил в процедуру банкротства из-за долга в 25 млрд руб. перед семью кредиторами. Господин Орлов тогда пояснил, что подрядчик испытывает сложности из-за удорожания материалов, необходимых для строительства. В апреле 2025 года стало известно о заключении под стражу генерального директора «АльмакорГруп» Алексея Афонского, которого обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

