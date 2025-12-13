Жога и Паслер поздравили Петра Яна с возвращением чемпионского пояса UFC

Действующий двукратный чемпион мира в легчайшем весе по смешанным единоборствам по версии UFC Петр Ян получил поздравления с возвращением титула от полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги и губернатора Свердловской области Дениса Паслера. Как сообщили в полпредстве, встреча прошла во время турнира по смешанным единоборствам RCC 24 на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Петр Ян и Артем Жога

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«Как сказал герой замечательного советского фильма "Офицеры": Есть такая работа — Родину защищать. А я от себя добавлю: и есть такая работа — представлять свою страну на международной арене и показывать, что такое наши бойцы»,— обратился господин Жога к зрителям и Петру Яну.

Полпред добавил, что благодаря деятельности клуба «Архангел Михаил» смешанные единоборства на Урале переживают «настоящий подъем»: тысячи молодых спортсменов занимаются единоборствами и показывают высокий уровень мастерства на российских и международных соревнованиях. «Петр Ян один из воспитанников клуба "Архангел Михаил". На него равняются, ребята хотят быть победителями, как он. Единоборства сложный вид спорта, это, в первую очередь, бой с самим собой, со своей ленью, своими страхами и только потом с живым противником. Петр мотиватор, который дает молодежи заниматься, совершенствовать себя и работать над собой»,— отметил Артем Жога.

Губернатор Денис Паслер поблагодарил бойцов из клуба «Архангел Михаил» и Петра Яна за победы, на которых «будут расти все спортсмены, которые прославят страну». «С победой, молодцы, вы наша гордость, равнение на вас»,— добавил глава Среднего Урала.

Петр Ян встретился в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе с прежде непобедимым грузинским чемпионом UFC Мерабом Двалишвили, который в 2023 году уверенно победил господина Яна. В субботу, 6 декабря, уральский боец победил оппонента и вернул себе чемпионский пояс UFC, став единственным спортсменом из России, который смог это сделать. Позже Петр Ян вошел в рейтинг лучших бойцов планеты по версии UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P), заняв в нем шестое место.

Василий Алексеев