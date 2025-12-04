Машина в самом расцвете сил

6 декабря бывший чемпион UFC, основного промоушена в смешанных единоборствах (MMA), в легчайшем весе (до 61 кг), Петр Ян попробует вернуть себе титул. Правда, сделать это будет очень сложно, потому что противостоит российскому бойцу грузин Мераб Двалишвили, который в 2023 году уверенно победил Яна, а с тех пор, кажется, стал еще лучше.

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Первый поединок между Петром Яном (слева) и Мерабом Двалишвили, прошедший в марте 2023 года, завершился победой грузинского бойца, перспективы которого тогда еще не были понятны

Центральный бой субботнего турнира на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе принято обсуждать в контексте довольно заметного рекорда, который стоит в нем на кону. Мераб Двалишвили завоевал титул чемпиона UFC в прошлом году, победив Шона О’Мэлли. В этом году он уже успел трижды отстоять его, выиграв у россиянина Умара Нурмагомедова, того же О’Мэлли, а также еще одного американца –— Кори Сэндхагена. То есть это уже четвертый бой Двалившили в течение года — само по себе редкое достижение для вида, в котором восстановление после очередного выступления и подготовка к новому длятся, как правило, не недели, а месяцы. А четыре успешные защиты звания в течение года — вообще беспрецедентное, никто на такое до грузинского бойца не решался. График ведь нечеловеческий.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Мерабу Двалившили на этой неделе посвящали громадные материалы крупнейшие американские медиаресурсы вроде ESPN, разбирая на детали всю его сложную биографию, в которой нашлось место разным приключениям и неудачным отрезкам в карьере — в том числе уже после появления в UFC, но которая как-то вырулила к тому, что есть сейчас,— титулу, славе, всеобщему вниманию и громкому рекорду на расстоянии вытянутой руки. Надо только снова справиться с тем же соперником, которого уже однажды одолел.

Предыдущее пересечение Мераба Двалишвили и Петра Яна состоялось в том же Лас-Вегасе в марте 2023 года. Российский боец к тому моменту уже успел побывать чемпионом UFC. Титул он добыл в 2020 году, одолев бразильца Жозе Алду, но владел им недолго. Через несколько месяцев россиянин расстался со своим званием после обидного, из-за дисквалификации за запрещенный удар, поражения от американца Алджамейна Стерлинга. А потом, все равно котируясь высоко, постоянно получал шансы по крайней мере вплотную приблизиться к верхушке, однако никак не мог ими воспользоваться — проиграл сначала в матче-реванше Стерлингу, потом О’Мэлли. А про бойца грузинского два года назад, когда он встречался с Петром Яном, еще говорили осторожно: похож на дозревающий феномен, но пока все же непонятно, каковы перспективы.

Пожалуй, именно в том бою Двалишвили продемонстрировал их колоссальную глубину. С Яном никому не было просто, но грузин справился с ним убедительно.

То, что он провел 11 тейкдаунов и долго контролировал оппонента в партере, никого особенно не поразило: борьба всегда была коньком Двалишвили. Но он еще превзошел Яна, имеющего классный боксерский бэкграунд, всегда опасного в обмене ударами, в стойке.

А дальше Мераб Двалишвили, кажется, становился только сильнее. Все его следующие поединки — с американцем Генри Сехудо, О’Мэлли, Нурмагомедовым, Сэндхагеном — подтверждали меткость прозвища, которое он получил в MMA,— The Machine. Он и вправду походил в них на сложный механизм, не знающий усталости: включается по полной сразу и не снижает темп до финальных секунд, удерживая его на протяжении всех пяти раундов. Готов адаптироваться и к таким большим мастерам борьбы, как Умар Нурмагомедов, и таким классным ударникам, да еще с необычной техникой, как Шон О’Мэлли. Петр Ян в это время доказывал, что по-прежнему достоин чемпионского боя, несмотря на шлейф осечек,— с травмой колена, потребовавшей операции, выиграл у китайца Сун Ядуна, затем взял верх над бразильцем Дейвисоном Фигейреду и американцем Маркусом Макги, свой приз получив, хотя многим уже казалось, что поезд для россиянина безнадежно ушел. Но нет, амбиции и упрямство позволили его нагнать.

Перед вторым поединком Яна с Двалишвили все, конечно, обращали внимание на то, какой мирной была обстановка, в которой проходили предшествующие ему мероприятия. Сплошные комплименты в адрес друг друга. В 2023 году было иначе — полно колкостей, треш-тока с обеих сторон. Нынче — тишь да гладь. Как перед жестокой бурей.

Алексей Доспехов