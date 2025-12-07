Титул тяжелейшей категории

Российский боец Петр Ян стал одним из героев года в смешанных единоборствах (MMA) благодаря бою, состоявшемуся 6 декабря в Лас-Вегасе. В нем Ян после продлившегося почти пять лет и полного разных сложностей перерыва вернул себе титул чемпиона UFC, основного в MMA промоушена, в легчайшем весе (до 61 кг), одолев по очкам казавшегося уже абсолютно неуязвимым грузина Мераба Двалишвили.

Фото: Steve Marcus / Las Vegas Sun / AP Петр Ян

Фото: Steve Marcus / Las Vegas Sun / AP

После финиша поединка на T-Mobile Arena все, кому довелось его комментировать, конечно, снова и снова вспоминали детали карьеры его победителя, как бы подчеркивающие: в смешанных единоборствах, в UFC, возможно все, нужно только верить в себя и никогда не сдаваться. Петру Яну скоро исполнится 33, а летом 2020 года он, тогда еще очень молодой по меркам MMA спортсмен, стал вторым после великого Хабиба Нурмагомедова российским чемпионом промоушена, справившись с бразильцем Жозе Алду. Им, бойцом с классным боксерским бэкграундом, успевшим научиться и неплохо бороться, восхищались. Ему предсказывали блестящее будущее. Но спустя буквально несколько месяцев, допустив совершенно дурацкую ошибку, когда ударил коленом по голове еще не поднявшегося на ноги Алджамейна Стерлинга, Ян нарвался на дисквалификацию и звание потерял, а потом допустил еще серию осечек.

В какой-то момент о нем перестали говорить как о реальном претенденте на чемпионский пояс. В категории есть целая группа классных бойцов и есть слишком явный лидер — Мераб Двалишвили, который однажды, в 2023 году, доказывая право на лидерство, с россиянином разобрался так убедительно, что вроде бы не осталось никаких вопросов по поводу того, кто сильнее.

Подаренный Яну новый бой с грузином, с точки зрения многих матерых экспертов, выглядел, может быть, честно заслуженной наградой за упрямство, за то, что, пережив кучу сложностей — поражения, тяжелую травма колена, не опустил руки, но никак не верным шансом вернуться на верхушку. Чересчур хорош Двалишвили, чтобы пытаться его с нее сбросить. Особенно в тот момент, когда на кону для соперника рекорд UFC: никому ведь еще не удавалось в течение года четырежды отстоять титул. А у Двалишвили уже есть успешные защиты против Умара Нурмагомедова, Шона О’Мэлли и Кори Сэндхагена.

То, что все пошло не совсем по его плану, нетрудно было разглядеть сразу же. Мераба Двалишвили называют Машиной — за нечеловеческую работоспособность, «физику». И в первую очередь это машина по производству тейкдаунов. Так вот, первый перевод в партер в этом матче состоялся лишь во втором раунде. И его совершил отнюдь не Двалишвили.

Тот факт, что Петр Ян так надежно пресекал все усилия грузина уложить себя на пол, не забывая о боксерских и кикбоксерских умениях, уже вызывал изумление.

Ян уверял, что подготовка ко второму бою будет более качественной, чем к первому, но кто бы мог подумать, что он сможет настолько бегло «читать» все маневры чемпиона.

Дальше было еще интереснее. В третьем раунде Мераб Двалишвили пошел в решительную атаку, постарался покрепче захватить оппонента, однако через мгновение обнаружил себя втыкающимся головой в настил. После этого он все-таки поднял претендента и даже, словно речь шла не об MMA, а о реслинге, покружился с ним на плечах по октагону, стараясь показать: ну что вы волнуетесь, все равно рано или поздно возьму свое. Даже с разбитым носом, даже с окровавленным лицом. Но ничего путного и из этого трюка не выросло. А раунд увенчал такой удар Яна ногой по печени, что Двалишвили согнулся и хватал воздухом рот вплоть до гонга.

В четвертом грузин попробовал провести «гильотину» — один из любимых удушающих приемов, выручающих, когда методы побанальнее не действуют. Но и тут провал. И тут в ответ — череда крепких попаданий. Пятый, заключительный раунд никаких свежих штрихов картине не добавил, хотя секундантам Мераба Двалишвили отчаянно хотелось, чтобы они появились. Он шел вперед, искал возможность продемонстрировать борцовские навыки — и не находил. Зато эти навыки демонстрировал Петр Ян. И с «физикой» у него все было в полном порядке.

А после окончания боя взгляд цепляли цифры — абсолютно парадоксальные. У Мераба Двалишвили всего-то два тейкдауна при 29 попытках, у Петра Яна — пять.

А больше двух раз свалить грузина никто до сих пор не мог… По количеству ударов — и выброшенных, и попавших в цель — он, правда, впереди. Но, помимо количества, учитывают ведь еще и качество. А с ним-то у Двалишвили, в отличие от Яна, точно были проблемы. Да и внешний вид соперников о разнице в нем идеально рассказывает. У грузина он куда более потрепанный.

Так что судейский вердикт уже вряд ли кого-то изумил: у одного арбитра минимальное превосходство Петра Яна — 48:47, у двух — куда более внушительное, 49:46. Мераб Двалишвили, впрочем, все, похоже, понимал еще до его объявления. А телекамера выхватывала его бегущим перед ним к главе UFC Дейне Уайту, чтобы о чем-то поговорить, о чем-то жутко важном договориться. Догадаться о чем, на самом деле, было довольно просто. Едва убедившись, что расстался с титулом, Двалишвили сообщил: «Хочу реванш». И можно представить, как страстно после такого шока хочет.

Алексей Доспехов