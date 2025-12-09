Боец Петр Ян вошел в топ-10 рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории

На сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представлен обновленный рейтинг спортсменов. Шестое место в перечне лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P) занял россиянин Петр Ян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Ян

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters Петр Ян

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

В воскресенье Петр Ян одолел грузина Мераба Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323 в Лас-Вегасе и стал обладателем чемпионского титула в легчайшем весе (до 61,2 кг). Бой продлился пять раундов. Россиянин победил единогласным решением судей.

Рейтинг P4P возглавляет обладатель титула UFC в полусреднем (до 77 кг) весе — россиянин Ислам Махачев. Второе место занимает испанский боец Илия Топурия. На третью строку поднялся представитель ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев, который является чемпионом в среднем (до 83,9 кг) весе.

Петру Яну 32 года. На счету бойца 20 побед и пять поражений в ММА.

Подробнее о поединке Яна и Двалишвили — в материале «Ъ» «Титул тяжелейшей категории».

Таисия Орлова