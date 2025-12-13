Главные новости к утру 13 декабря

При налете беспилотников на Саратов погиб человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что идея создания на Донбассе демилитаризованной свободной экономической зоны «может сработать».

Запланированная на 13 декабря встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится, узнала RMF.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14-15 декабря встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами «евротройки» в Берлине, пишет The Wall Street Journal.

В Якутии 13 детей отравились хлором.

На территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском произошел пожар в здании старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники.

Российский боксер Мурат Гассиев завоевал титул регулярного чемпиона мира WBA.