При налете БПЛА на Саратов погиб человек
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что при налете беспилотников на Саратов «есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры». По его словам, один человек погиб.
Других подробностей о последствиях налета БПЛА на Саратов господин Бусаргин не привел.
Примерно в 00:50 мск (23:50 мск) в Саратовской области объявили угрозу атаки БПЛА. Губернатор предупреждал, что «локально в местах возможной угрозы» могут работать сирены. Росавиация сообщала, что аэропорт Саратова приостановил работу.