На территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском начался пожар

В Переславле-Залесском Ярославской области горит одно из зданий Никитского монастыря. Пострадавших нет.

«Горит здание старого братского корпуса, где проживают монахи-трудники. Пострадавших нет, угрозы перехода огня на другие здания тоже нет»,— сказал представитель Переславской епархии «РИА Новости». Причину пожара он не назвал.

В городской администрации агентству сказали, что к тушению пожара привлекли расчет воинской части. На место происшествия прибыл глава округа Дмитрий Зяблицкий. МЧС о пожаре в монастыре не сообщало.

Никитский монастырь основан в XII веке. В нем покоятся мощи и хранятся вериги святого Никиты Столпника. Монастырь имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.