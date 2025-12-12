RMF: встреча в Париже по Украине не состоится

Запланированная на 13 декабря встреча «евротройки» и украинских чиновников в Париже не состоится, сообщает польская радиостанция RMF со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Причины переноса или отмены переговоров собеседник не назвал.

Ранее канцелярия президента Финляндии сообщила, что Александр Стубб отменил предстоящую поездку в США. Там уточнили, что вместо этого господин Стубб планирует принять участие во встрече с европейскими лидерами. Reuters писало, что главы нескольких стран Европы соберутся 15 декабря в Берлине для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

Axios писало, что в Париже для обсуждения мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта соберутся официальные лица Франции, Германии, Великобритании, США и Украины. Собеседники издания говорили, что стороны планировали обсудить «новые идеи» решения территориальных споров и вопросов предоставления гарантий безопасности.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что американские чиновники примут участие в переговорах, если сочтут это целесообразным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва не располагает информацией о возможной встрече.