Объем отгруженной промпродукции на Кубани вырос почти на 2% за 9 месяцев

Объем отгруженной промышленной продукции в Краснодарском крае за январь–сентябрь 2025 года достиг 455,6 млрд руб., что на 1,7% больше, чем годом ранее. Индекс промпроизводства составил 99,9%, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве промышленной политики региона.

По данным ведомства, значительное ускорение зафиксировано в ряде отраслей. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 51,2%. Рост обеспечен увеличением выпуска универсальных контейнеров на 40,4% и активностью компаний малого бизнеса.

Кроме того, производство одежды выросло на 27,3%, текстильной продукции — на 23,8%, мебели — на 22,4%. В фармацевтике — прирост составил 26,9% за счет расширения выпуска на 36,3% и обновления технологической базы предприятий.

Однако снижение выпуска отмечено в отдельных сегментах. Производство грузовых вагонов сократилось на 41,8% из-за перенастройки мощностей на новые модели — крытые вагоны увеличенной грузоподъемности и вагоны-термосы. Выпуск товарных вагонов и платформ уменьшился на 42,3% что связано с корректировкой закупочной программы ОАО «РЖД».

Сократилось производство пароконвектоматов — на 39,6% вслед за снижением заказов от предприятий общепита. Выпуск конструкций и деталей из черных металлов уменьшился на 14,4% из-за перераспределения заказов и замедления дорожных реконструкций. Производство полиэтилена снизилось на 20,1%, инсектицидов — на 20,3%. После отмены льготной ипотеки на 5% упали объемы производства дверей, окон, рам и порогов из металлов.

В министерстве отметили, что развитие индустриальных и технопарков позволяет расширять компетенции предприятий, внедрять технологии и укреплять производственные цепочки.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что на реализацию госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в 2025 году предусмотрено 2,83 млрд руб., что на 870 млн руб. меньше показателя прошлого года. За десятилетие объем промпродукции в регионе увеличился в 2,5 раза.

