Встроенные одной цепью

За девять месяцев 2025 года объем отгруженной промышленной продукции в Краснодарском крае составил 455,6 млрд руб., что на 1,7% превышает аналогичный показатель предшествующего года. При этом индекс промышленного производства составил 99,9%, что отражает глубокую структурную перестройку кубанской экономики. По мнению экспертов, развитие тормозят не сами санкции, а их побочные эффекты: удлинение логистических цепочек, рост стоимости комплектующих. Кроме того, дорогие кредиты сдерживают наращивание оборотного капитала и ограничивают доступ к технологиям.



За январь—сентябрь 2025 года предприятия Краснодарского края отгрузили промышленной продукции на 455,6 млрд руб.,— на 1,7% больше, чем годом ранее. Индекс промышленного производства достиг 99,9%, что говорит о фазе активной структурной перенастройки региональной экономики, рассказали Guide в министерстве промышленной политики региона.

Выросли не все

По данным ведомства, отдельные отрасли продемонстрировали значительное ускорение развития. Так, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов выросло на 51,2%. «Показатель обеспечен увеличением выпуска универсальных контейнеров на 40,4% и активностью субъектов малого предпринимательства»,— пояснили в министерстве.

Объемы производства одежды выросли на 27,3%, текстиля — на 23,8%, мебели — на 22,4%. Рост наблюдается и в фармацевтике — отгрузка лекарственных средств увеличилась на 26,9%, что обеспечено расширением производства на 36,3% и обновлением оборудования.

При этом в ряде отраслей произошло снижение выпуска продукции. В частности, как рассказали в министерстве промышленной политики Краснодарского края, из-за перенаправления мощностей на новые модели (крытые вагоны большей грузоподъемности и вагоны-термосы) на 41,8% сократилось производство грузовых вагонов. На 42,3% меньше изготовили товарных (багажных) вагонов и открытых платформ, что связано с сокращением закупок в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД».

Также снизились объемы производства пароконвектоматов — на 39,6% (из-за уменьшения заказов от предприятий общественного питания), конструкций и деталей из черных металлов — на 14,4% (из-за перераспределения заказов между филиалами и снижения спроса на фоне замедления дорожно-транспортных реконструкций), полиэтилена — на 20,1%, инсектицидов (химические препараты для уничтожения насекомых) — на 20,3%. Кроме того, из-за снижения объемов жилого строительства после отмены льготной ипотеки на 5% сократилось производство дверей, окон, рам и порогов из металлов.

В минпроме региона отметили, что индустриальные и технопарки позволяют предприятиям расширять компетенции, внедрять новые технологии и укреплять производственные цепочки. Ведомство работает с инвесторами над созданием индустриальных парков в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Динском и Северском районах. Планируется запустить «Технопарк радиоэлектронной промышленности» в Краснодаре, «Экотехнопарк» в Сочи и «Н-Порт» в Новороссийске.

Движение по инерции

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента экономического факультета КубГУ Валентина Лобанова отмечает растущую роль малых предприятий в промышленной динамике Краснодарского края. По мнению эксперта, в современных реалиях они быстрее, чем крупные компании, подстраиваются под меняющиеся условия. Однако малому бизнесу не всегда хватает различных финансовых и других ресурсов для устойчивости, поэтому наметилась тенденция к объединению малых и крупных предприятий для минимизации негативных последствий.

«Малые предприятия все активнее включаются в производственные цепочки в Краснодарском крае. Это положительно отражается как на экономике региона, так и на экономике России: увеличивается количество рабочих мест, налоговых поступлений, инновационной составляющей бизнеса»,— считает госпожа Лобанова.

По мнению Валентины Лобановой, в 2025 году ограниченный рост демонстрируют пищевая и перерабатывающая промышленность. К отраслям, растущим на эффекте низкой базы или субсидий, эксперт относит производство строительных материалов и машиностроение.

Среди эффективных мер господдержки эксперт выделяет помощь с льготными займами, налоговые льготы, преференции на землю и нефинансовые механизмы развития отрасли. В частности, возмещается часть затрат производителей на технологическое присоединение к инженерным сетям, до половины затрат резидентов промпарков на аренду земли и помещений, 30% затрат предприятий на создание импортозамещающих производств, до 95% затрат на развитие инженерно-технических центров.

Менеджер по экспорту и импорту Мухамед Батыров отмечает, что главное ограничение 2025 года — последствия санкций: удорожание поставок, рост сроков и рисков. В 2026 году, по оценке спикера, выиграют предприятия, которые перестанут «затыкать дыры» и перейдут к системной перестройке: стратегические партнерства в Азии и на Ближнем Востоке, локализация узлов и формирование собственных региональных цепочек.

«Рост производства контейнеров в текущем году убедительный, но он отражает не новую модель экономики, а инерцию логистических перестроек. Маршруты менялись, потоки перетекали, и спрос на контейнеры резко вырос. Импульс сильный, но это не значит, что он станет тенденцией»,— пояснил господин Батыров.

Риск замедления в 2026 году, по мнению эксперта, остается актуальным. Для сохранения темпов роста предприятиям необходимо перейти от простого увеличения объемов к выпуску продукции более высокой сложности — оборудования, узлов и техники нового уровня.

Анализируя контейнерный и транспортный сегмент, менеджер по экспорту и импорту отмечает двойственную природу текущего подъема: структурная составляющая связана с расширением компетенций предприятий — от металлоконструкций до инженерных решений, что закрепляет эффект в экономике края. Вместе с тем действует временной фактор — перестройка логистики 2024–2025 годов, вызвавшая всплеск спроса, который не может считаться постоянным.

«После стабилизации маршрутов темпы отрасли, вероятно, снизятся. Долгосрочный рост возможен только при переходе от производства "железа" к комплексным решениям; иначе нынешний подъем станет верхней точкой цикла»,— отмечает Мухамед Батыров.

«Для большинства промышленных и не только предприятий края системные ограничения можно было бы расположить в порядке убывания значимости следующим образом: кредиты, технологии, сырье. Существующая ставка рефинансирования на уровне 16,5% и предложения кредитов для юрлиц от 24% годовых при средней рентабельности около 18% просто не дают возможности не только развиваться предпринимательству, но даже пополнить оборотный капитал»,— поясняет доцент кафедры ЭПРиКМ экономического факультета КубГУ Альберт Коваленко.

Спикер подчеркивает, что высокая стоимость заемных средств стала главным ограничителем для промышленности региона. По его словам, этот фактор одновременно снижает и доступность технологий: финансовые барьеры накладываются на санкционные. Предприятия уже научились переориентироваться и понимают, какие решения доступны на рынке.

«Сырье невысокого передела в нашей стране вполне доступно. На предприятиях полного цикла эта проблема возникает в меньшей степени. Ряд материалов приходится искать у зарубежных партнеров дружественных стран, но при наличии собственных оборотных средств такие закупки в 2025 году не вызывают проблем»,— добавил он. По оценке Альберта Коваленко, в следующем году вероятность повторения показателей текущего года составляет более 70%. Замедления не прогнозируется. Разница показателей ожидается около 50% — если во втором полугодии 2025 был рост на 1% по отношению к 2024 году, соответственно в 2026 году прирост составит 0,5–1,5%.

Нурий Бзасежев