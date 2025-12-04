Промышленная господдержка Кубани в 2025 году сокращена на 870 млн рублей

На реализацию госпрограммы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности» в 2025 году предусмотрено 2,83 млрд руб., что на 870 млн руб. меньше показателя прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе регионального министерства промышленной политики.

Из общей суммы 642,33 млн руб. направлены на субсидирование, а 2,057 млрд руб. — на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности.

В 2024 году объем поддержки составлял 3,7 млрд руб.: 1,53 млрд руб. выделили на субсидии и 2,11 млрд руб. — на докапитализацию фонда.

Система предоставления субсидий сохранилась без изменений. Промышленные предприятия края могут подавать заявки в профильное министерство для получения мер поддержки при соответствии критериям программы.

Приоритетные направления развития определены в «Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года». Регион сосредоточится на машиностроении, станкостроении, металлургии и металлообработке, радиоэлектронной промышленности, химическом и фармацевтическом комплексах, производстве стройматериалов, а также лесопромышленном блоке — от деревообработки до целлюлозно-бумажного сектора. В перечень ключевых отраслей входит и легкая промышленность.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2026 год. На реализацию 28 госпрограмм планируют выделить 507,6 млрд руб., что составляет 92,8% расходов. Поддержка реального сектора также продолжится: на развитие сельского хозяйства предусмотрено 10,4 млрд руб., на промышленность — 684 млн руб.

Анна Гречко