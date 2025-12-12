Главные новости за 12 декабря. Кавказ

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров анонсировал строительство крупного селекционного центра стоимостью 18 млрд руб. Инвестор освоит 210 га земли. Проект предусматривает создание мощного кластера по производству отечественных семян для замены импортного материала. Центр включит лаборатории клеточных и геномных технологий плюс исследовательский блок с передовым оборудованием.

Следственный комитет России по Дагестану завершил расследование дела против руководства ООО «Электрон», обвиняемого в незаконной продаже электроэнергии и причинении ущерба свыше 800 млн руб.

Ставропольский государственный медицинский университет объявил аукцион на капитальный ремонт корпуса на улице 50 лет ВЛКСМ. Начальная цена контракта составит 254 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Университет выступает заказчиком, а финансирование поступит из федерального бюджета.

В Ставропольском крае бывшего главу Красногвардейского округа подозревают в халатности (ст. 293 УК РФ). Во время проведения массовых мероприятий в селе Покровском обвиняемый не принял к ограничению движения транспортных средств. В результате произошло ДТП, в результате которого 17-летней девушке был причинен тяжкий вред здоровью.

В отношении заместителя главы администрации одного из сельских поселений Магарамкентского района следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и двум эпизодам ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану. В 2023 и 2024 годах подозреваемая незаконно приобрела земельные участки в одном из сел района для себя и своего супруга. Для этого она предоставила выписки из похозяйственных книг с поддельной информацией о наличии у них прав на указанные участки.