Ставропольский медуниверситет отремонтируют за 254 млн рублей

Ставропольский государственный медицинский университет объявил аукцион на капитальный ремонт корпуса на улице 50 лет ВЛКСМ. Начальная цена контракта составит 254 млн руб., следует из данных портала госзакупок. Университет выступает заказчиком, а финансирование поступит из федерального бюджета.

Подрядчик обновит сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, отопления и вентиляции. Он установит современную систему видеонаблюдения. Работы стартуют 1 марта 2026 года и завершатся к 31 декабря 2027 года. Заявки подрядчики подают до 19 декабря 2025 года.

Проект реализуют в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов». Документация подчеркивает цель — построить инфраструктуру мирового уровня для вузов. Ремонт повысит безопасность и комфорт для 5 тыс. студентов и 1 тыс. сотрудников университета.

Ставропольский край активно модернизирует медучреждения. В 2025 году регион вложит свыше 1 млрд руб.й в капремонт 27 объектов первичного звена. Уже завершили работы в 15 клиниках, еще 45 отремонтируют и 10 построят в 2026-м. Федеральные вложения в кампусы вузов дополняют краевую программу. Ремонт медуниверситета вписывается в общероссийский тренд. Страна обновляет 800 студенческих общежитий с 2025 года.

Ставропольский государственный медицинский университет готовит 20% врачей края. Здание 1970-х годов требует срочного обновления из-за износа коммуникаций на 70%. Ремонт продлит срок службы корпуса на 30 лет и оснастит его цифровыми системами. Студенты получат доступ к передовым лабораториям по окончании работ.

Станислав Маслаков