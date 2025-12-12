В Дагестане замглавы села подозревают в мошенничестве и подлоге

В отношении заместителя главы администрации одного из сельских поселений Магарамкентского района следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и двум эпизодам ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2023 и 2024 годах подозреваемая незаконно приобрела земельные участки в одном из сел района для себя и своего супруга. Для этого она подготовила выписки из похозяйственных книг с поддельной информацией о наличии у них прав на указанные участки.

Ущерб оценили в эквиваленте выбытия из муниципальной собственности трех земельных участков. Правоохранители продолжают сбор доказательств.

Константин Соловьев