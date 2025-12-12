Бывшего главу Красногвардейского округа Ставрополья подозревают в халатности

В Ставропольском крае бывшего главу Красногвардейского округа подозревают в халатности (ст. 293 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что во время проведения массовых мероприятий в селе Покровском обвиняемый не принял к ограничению движения транспортных средств. В частности, на дорогах не установили защитные ограждения и дорожные знаки. В результате халатного отношения фигуранта к своим должностным обязанностям произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 17-летней девушке был причинен тяжкий вред здоровью.

В сообщении отмечается, что вина чиновника подтверждается показаниями свидетелей и заключениями экспертиз. Уголовное дело передали в суд.

Константин Соловьев