Дегтярев ожидает восстановление ОКР в правах к марту 2026 года

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) может быть восстановлен в правах в Международном олимпийском комитете (МОК) в марте 2026 года.

«Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта», — сказал господин Дегтярев на встрече с участниками «Движения первых» в рамках марафона «Первые. Навыки для жизни» (цитата по «РИА Новости»).

Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в его структуру олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако 23 февраля 2024 года CAS отклонил апелляцию, указав, что исполком МОК «не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности».

Сегодня МОК рекомендовал допускать российских спортсменов к участию в юношеских соревнованиях без ограничений — с национальным флагом и гимном.

