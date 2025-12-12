В Карачаево-Черкесии по итогам 2025 года появится 630 новых гостиничных номеров

Россия в 2025 году введет рекордные 10,5 тыс. качественных гостиничных номеров. Этот объем превысит показатель 2024 года на 17%. Общий фонд качественных номеров вырастет до 160 тыс. единиц — плюс 7% к предыдущему году. Аналитики NF Group подготовили прогноз для «РБК Недвижимость». Они проанализировали данные по 33 регионам с новыми объектами. Две трети номеров — около 70% — сосредоточатся в шести лидерах. Краснодарский край заберет 33%, Санкт-Петербург — 13%, Тверская область — 11%, Москва — 7%, Татарстан — 6%. Карачаево-Черкесия войдет в эту группу с идентичной долей в 6% — примерно 630 номеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Республика уже демонстрирует темпы. В первом квартале 2025 года открылись две гостиницы: Alean Collection Premium Domбай с 225 номерами и 7Peaks Domбай с 200 номерами. Их суммарный фонд достиг 425 единиц. Это стало вкладом в общекавказский ввод — 495 номеров за первое полугодие, включая Cosmos Hotel Group в Северной Осетии с 70 номерами. По России за тот же период сдали 4,1 тыс. номеров — рост на 32% к 2024 году.

Государство подстегнуло сектор льготами. Банки выдают кредиты под 5–7% годовых, регионы дают налоговые вычеты и субсидии на инфраструктуру. Проекты запустили еще в 2022–2023 годах, когда спрос на внутренний туризм взлетел. Россиян стало ездить больше на 25%, иностранцев — на 40% к допандемийному уровню. Ольга Широкова из NF Group подчеркнула географию: второй год подряд объекты строят в 30+ регионах. Она прогнозирует бум на Алтае, Байкале и Камчатке.

Новые номера распределяются по категориям: 44% — 4 звезды, 32% — 3 звезды, 24% — 5 звезд. Гостиницы займут 82% фонда, апарт-отели — 14%, санатории — 4%. Доля санаториев выросла на 63%, апарт-отелей — на 8%. В КЧР фокус на Домбае: там возводят 5-звездочный Amanauz на 454 номера за 6 млрд руб. Проект создаст 450 рабочих мест и принесет 1,7 млрд руб. налогов за пять лет. Ранее на месте работал недостроенный отель, который теперь перезапустят к 2029 году. NF Group ожидает дальнейшего роста: в 2026 году введут еще больше номеров.

Станислав Маслаков