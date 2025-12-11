Признание фигуранта дела Ирины Шевыревой и ущерб от кибермошенничества на 5 млрд

Бывший глава службы безопасности «Волга-Автодор» Андрей Черкасин признался в организации нападения на Ирину Шевыреву. Фигурант написал явку с повинной, где утверждает, что не думал, что деяние будет связано с покушением на жизнь. Андрея Черкасина этапировали из Казани, изолировав от других фигурантов дела и адвокатов.

В Татарстане ущерб от киберпреступлений превысил 5 млрд руб. Из этой суммы удалось вернуть лишь 84 млн руб. — всего 1,7% похищенного. Жертвами кибермошенников стали около 18 тыс. жителей Татарстана.

Еще один акционер намерен присоединиться к делу против «Казаньоргсинтеза» в качестве второго истца. Ранее миноритарий из Москвы Александр Елшин подал на компанию иск с требованием признать недействительным решение совета директоров об исключении из устава положения о конвертации акций. Другой акционер хочет участвовать в деле в качестве третьего лица.

Покупка комнаты в Казани обойдется в 2,7 млн руб. По этому показателю столица Татарстана вошла в тройку городов России с самыми дорогими комнатами. Дороже комнаты только в Москве (4,7 млн руб.) и Сочи (около 3,5 млн руб.).

«Нижнекамскнефтехим» выплатил держателям акций 729,3 млн руб. Инвесторы получили по 48,62 руб. на одну облигацию. Выплаты произведены по 15 млн бумаг.

В Марий Эл в ДТП с «Ладой» и школьным автобусом погибли три человека. ДТП произошло на автодороге Звенигово — Шелангер — Морки. Водитель «Лады», совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом.

