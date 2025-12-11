Еще один акционер намерен присоединиться к делу против «Казаньоргсинтеза»
К иску миноритария Александра Елшина против «Казаньоргсинтеза» планирует присоединиться еще один акционер в качестве второго истца. Об этом сообщает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.
Еще один акционер намерен присоединиться к делу против «Казаньоргсинтеза
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Господин Елшин подал на компанию иск с требованием признать недействительным решение совета директоров об исключении из устава положения о конвертации ценных бумаг.
Сегодня в ходе заседания представитель другого акционера заявил о желании присоединиться к иску. Кроме того, другой миноритарий вызвался выступать в качестве третьего лица, поддерживающего позицию заявителя.
В Арбитражном суде Татарстана представитель Александра Елшина Алексей Холод заявил ходатайство об уточнении основания спора, и суд его удовлетворил. Заседание было перенесено, чтобы новые участники процесса смогли ознакомиться с обновленной позицией.
Ранее представитель истца заявил, что «Казаньоргсинтез» создавал у инвесторов впечатление большей привлекательности акций возможностью их конвертации из привилегированных в обыкновенные на деле же такой возможности не было.