Стоимость комнаты в Казани в среднем составляет 2,7 млн руб., сообщает РБК со ссылкой на портал «Мир квартир».

Покупка комнаты в Казани обойдется 2,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Покупка комнаты в Казани обойдется 2,7 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По этому показателю столица Татарстана вошла в тройку городов России с самыми дорогими комнатами. Дороже комнаты только в Москве (4,7 млн руб.) и Сочи (около 3,5 млн руб.). Третье место Казань разделила с Владивостоком и Санкт-Петербургом.

В целом по России комнаты за год подорожали в среднем на 12,7% — до 1,5 млн руб. При этом предложение сократилось на 30%.

В «Мире квартир» отмечают, что на фоне недоступной ипотеки часть покупателей переключается на более бюджетные варианты, включая комнаты, которые остаются в несколько раз дешевле полноценной квартиры или даже студии.

Ранее сообщалось, что за год квадратный метр элитного жилья в Татарстане подешевел на 12%.

Анна Кайдалова