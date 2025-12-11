В Марий Эл в ДТП с «Ладой» и школьным автобусом погибли три человека

В Моркинском районе Марий Эл в столкновении автомобиля «Лада Приора» и школьного автобуса погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ республики.

ДТП произошло на автодороге Звенигово — Шелангер — Морки. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля хотел выполнить обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со школьным автобусом. В результате ДТП детей в автобусе не было. По данным прокуратуры Марий Эл, в ДТП погибли водитель и два пассажира «Лады».

На место ДТП выехал начальник отделения ГАИ ОМВД России по Моркинскому району Юрий Поликарпов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ход проверки находятся на контроле прокуратуры района.

Диана Соловьёва