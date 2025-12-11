В Татарстане ущерб от киберпреступлений превысил 5 млрд рублей

В Татарстане с начала этого года ущерб от преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий превысил 5 млрд руб. Об этом на пресс-конференции сообщил оперуполномоченный управления по противодействию киберпреступлениям МВД по Татарстану Радис Юсупов.

Это на 200 млн меньше, чем годом ранее.

Как сообщил прокурор отдела по надзору за следствием прокуратуры республики Марат Галлямов, вернуть удалось лишь 84 млн руб. — всего 1,7% похищенного. Жертвами кибермошенников стали около 18 тыс. жителей республики, среди них — более 3 тыс. пенсионеров, 331 человек с ограниченными возможностями и 221 несовершеннолетний. Большая часть потерпевших — женщины.

Анна Кайдалова