В юридическом лице Ura.ru сменился директор

В ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (юридическое лицо агентства Ura.ru) после смены собственника сменился и директор. Согласно сервису Kartoteka.ru, сейчас директором екатеринбургской компании стал Андрей Ткаченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Андрей Ткаченко возглавляет холдинг «Ридовка», который недавно объявил о выкупе Ura.ru. Ранее 75% «Сибирско-Уральской медиакомпании» принадлежали Елене Куимовой, она же была директором. Сейчас ее пост занял Андрей Ткаченко, а доля перешла компании «Реадовка67». Еще 25% остаются у уральского медиаменеджера Михаила Вьюгина.

Напомним, смена руководства произошла на фоне судов по изъятию активов у бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва, которых называли конечными владельцами СМИ.

Мария Игнатова