Владимир Путин поздравил губернатора ХМАО и югорчан с 95-летием региона

Президент Владимир Путин поздравил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югра) Руслана Кухарука и жителей региона с 95-летием региона. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь историей родного края, своими предками, которые самоотверженным трудом возводили города и поселки, объекты промышленной и транспортной инфраструктуры, школы, больницы, учреждения культуры»,— говорится в поздравлении. Президент подчеркнул, что современное поколение югорчан достойно продолжает традиции взаимовыручки и сплоченности, в том числе оказывая поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

Владимир Путин отметил, что Югра вносит уникальный вклад в топливно-энергетический комплекс и экономику страны. «B регионе успешно реализуются масштабные программы в сфере образования и здравоохранения, культуры и туризма, экологии и спорта, уделяется большое внимание сбережению самобытных обычаев коренных народов Севера»,— добавил Путин.

Днем рождения ХМАО-Югры считается 10 декабря 1930 года — в этот день был создан Остяко-Вогульский национальный округ в составе Уральской области. В 1978 году он получил название Ханты-Мансийский автономный округ, а в 2003 году к нему добавили слово Югра, которым несколько веков назад называли народы и земли за Северным Уралом.

С юбилеем региона югорчан поздравил губернатор Руслан Кухарук, а также полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее «Ъ-Урал» писал, что в честь 95-летия региона в Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести».

Полина Бабинцева