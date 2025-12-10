В Ханты-Мансийске открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Ханты-Мансийске (ХМАО-Югра) в честь 95-летия региона торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук. «Теперь память о подвиге тружеников тыла будет навсегда сохранена не только в архивах, но и в самом облике Ханты-Мансийска»,— написал глава.

Как сообщили в пресс-службе правительства Югры, памятник высотой 28,6 метра выполнен из гранита и стекла с оригинальной подсветкой. Центральным элементом стало мозаичное панно в традициях советского искусства. Стела установлена на месте, где во время войны находился кирпичный завод, работавший для нужд фронта.

«Стела – символ общей гордости и дань уважения подвигу наших земляков. Именно они во время Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойную работу предприятий для нужд фронта»,— заявил Руслан Кухарук.

В ходе мероприятия ученики средней школы №1 Ханты-Мансийска заложили «Капсулу Победы» с обращением к будущим поколениям. Капсулу вскроют в 2045 году, к 100-летию Победы.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено Ханты-Мансийску указом президента РФ Владимира Путина в 2023 году. Всего в стране 70 городов имеют такой статус. В конце ноября в Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) открыли стелу «Город трудовой доблести», посвященную подвигам уральских металлургов в годы Великой Отечественной войны.

ХМАО-Югра был образован 10 декабря 1930 года как субъект Уральской области. Округ занимает первое место в РФ по добыче нефти и второе — по добыче газа. С юбилеем регион поздравили полпред Уральского федрального округа (УрФО) Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Полина Бабинцева