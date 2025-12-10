Руслан Кухарук поздравил югорчан с юбилеем ХМАО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук поздравил югорчан с 95-летием региона. Поздравление он разместил в своем Telegram-канале.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Он отметил, что история Югры создавалась трудом и мужеством многих поколений. «Именно Вы, дорогие земляки, создали край, где традиционные стойбища соседствуют с нефтегазовыми месторождениями и современными городами, где мечты становятся реальностью, где будущее рождается прямо сейчас. От всего сердца желаю каждому из Вас крепкого здоровья, благополучия и мира. Пусть наш регион и впредь остается процветающим и гостеприимным домом для всех нас»,— сказал господин Кухарук.

Накануне губернатор вручил государственные и окружные награды работникам нефтегазовой промышленности, строителям, учителям, врачам, спортсменам за вклад в будущее Югры.

Днем рождения ХМАО-Югры считается 10 декабря 1930 года — в этот день был создан Остяко-Вогульский национальный округ в составе Уральской области. В 1978 году он получил название Ханты-Мансийский автономный округ, а в 2003 году к нему добавили слово Югра, которым несколько веков назад называли народы и земли за Северным Уралом. Регион занимает первое место в РФ по добыче нефти и второе — по добыче газа.

Ирина Пичурина