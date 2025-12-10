Полпред УрФО и глава Тюменской области поздравили Ямал и Югру с юбилеями

С 95-летним юбилеем Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (ХМАО-Югра и ЯНАО) поздравили полпред Уральского федрального округа (УрФО) Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор. Поздравления они опубликовали у себя в Telegram-каналах.

Артем Жога назвал жителей северных регионов Урала удивительными и трудолюбивыми людьми, которые остаются приветливыми, несмотря на суровый климат, и пожелал им крепкого здоровья. Также он поблагодарил Югру и Ямал за поддержку участников специальной военной операции (СВО) и участие в восстановлении Донбасса. «Для меня Югра — особый регион на карте России, ведь мое знакомство с УрФО началось именно с него еще в начале 2024 года. Я сразу почувствовал, что это живой, сильный и очень современный край, где традиции прошлого находят продолжение в смелых идеях для будущего. ЯНАО — "газовая кладовая" России: здесь добывается большая часть голубого топлива нашей страны. Благодаря людям на бескрайних просторах Арктики выросли современные города, построены сотни километров дорог, передовые образовательные центры и комфортные больницы»,— отметил полпред.

Александр Моор тоже отметил, что сила духа жителей ХМАО и ЯНАО позволяет работать в самых непростых условиях и добиваться больших результатов. «Мы связаны многолетним партнерством и теплым дружеским союзом. Вместе реализуем крупные проекты, создаем новые возможности для людей. Так должно продолжаться и впредь, ведь наши регионы объединяют в том числе самые крепкие семейные узы»,— сказал глава Тюменской области.

ХМАО-Югра и ЯНАО были образованы 10 декабря 1930 года как субъекты Уральской области. Они являются лидерами по добыче нефти и газа в России. С днем рождения региона югорчан также поздравил губернатор ХМАО Руслан Кухарук, ямальцев поздравил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Ирина Пичурина