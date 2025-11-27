В Верхней Пышме открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Верхней Пышме (город-спутник Екатеринбурга) открыли стелу «Город трудовой доблести», посвященную подвигам уральских металлургов в годы Великой Отечественной войны, об этом сообщили в пресс-службе администрации города. В церемонии открытия участвовали полпред в УрФО Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Высота стелы составляет 25 метров. Место установки монумента выбирали горожане. По результатам голосования было решено, что стела будет возведена на центральной площади города у главного входа в парк УГМК. Основание стелы заложили в день 80-летия Великой Победы — 9 мая 2025 года.

«В годы Великой Отечественной войны из пышминской меди изготовили 80% всех снарядных гильз и патронов. За этими рекордами стояли бессонные круглосуточные смены»,-—отметил полпред Артем Жога.

Основу монумента составляет трапециевидный каркас из металла, облицованный камбулатовским серым гранитом и металлическими листами. Главным элементом стелы является герб города. К каркасу прикреплены рельефные панно, изображающие продукцию военного времени: биметалл, легированную медь, родий и рафинированную медь. На одном из панно указаны имена тружеников тыла, награжденных государственными наградами.

«Это признание на высшем государственном уровне заслуг наших предков, которые ковали Победу в тылу в годы Великой Отечественной войны. Для всех нас, ныне живущих и ныне работающих, это отличный стимул трудиться изо всех сил и делать наш город еще лучше и современнее»,— сообщил глава города Иван Зернов.

Напомним, президент Владимир Путин присвоил звание трудовой доблести семи российским городам, включая Верхнюю Пышму, 15 января. Ранее этого звания в регионе были удостоены Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Полина Бабинцева